Sénégal: Saint-Louis - Deuxième édition de la foire internationale agricole du nord (fian) - «L'atteinte de la souveraineté alimentaire est l'une des missions de l'OMVS», selon le Haut-Commissaire

La deuxième édition de la Foire Internationale Agricole du Nord (FIAN) a officiellement démarré hier, vendredi 9 juin, au niveau du Barrage de Diama, site ayant abrité la première édition.

C'est à l'initiative de l'Agence Sahel Découvertes, que dirige le promoteur touristique privé Jean Jacques Bancal, en partenariat avec l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), la Société de Gestion et d'Exploitation du Barrage de Diama (SOGED) et la commune de Diama.

Plusieurs sociétés, entreprises et organisations paysannes qui s'activent dans le secteur agricole prennent part à la deuxième édition de la Foire Internationale Agricole du Nord (FIAN). La FIAN qui a officiellement démarré hier, vendredi 9 juin, au niveau du Barrage de Diama, va durer trois jours, à travers des expositions de stands.

Lors de sa visite à cette Foire, au terme de la cérémonie d'ouverture officielle, le Haut-Commissaire de l'OMVS, Mohammed Ould Abdel Vetah, a tenu à rappeler que l'une des missions de cette Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), c'est de contribuer à l'atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire dans les quatre pays-membres de ladite Organisation de bassin sous régionale.

L'ancien ministre de la Mauritanie et informaticien de formation y a rendu un hommage mérité à Jean Jacques Bancal, initiateur de cette Foire Internationale Agricole du Nord (FIAN), qui en est à sa deuxième édition. «Cette Foire de l'Agriculture permet à l'OMVS d'offrir à ses pays-membres une opportunité pour valoriser le potentiel hydro-agricole du Bassin du Fleuve Sénégal.

Il s'agit surtout, d'une démarche novatrice qui va, non seulement, contribuer au développement socio-économique de ce secteur prometteur, mais également de permettre aux différents acteurs du secteur agricole à savoir les sociétés agricoles, les producteurs locaux, les agro-industriels, les vendeurs de matériels agricoles et autres acteurs d'exposer et d'échanger pendant trois jours sur des problématiques diverses liées à la disponibilité de la ressource en eau du Fleuve Sénégal, en vue d'assurer la souveraineté alimentaire de nos Etats», a-t-il fait savoir.

C'est ainsi qu'il a rappelé les deux projets conçus par l'Organisation (OMVS) notamment le Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des usagers multiples du Bassin du Fleuve Sénégal-(PGIRE) et le Projet d'Appui au Développement des Filières Semencières dans le Bassin du Fleuve Sénégal (PAFISEM). Il s'y ajoute aussi le Projet de Navigabilité du Fleuve Sénégal qui est confié à la SOGENAV.

Pour leur part, les membres de l'Union des producteurs de Boundoum, dans le Diama, ont saisi l'occasion pour demander la réhabilitation du Casier de 3340 ha, condition sine qua non pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en riz. Le Directeur Général de l'Office des Lacs et Cours d'Eaux (OLAC), Alioune Badara Diop a, quant à lui, présidé un panel axé sur le thème de la «Sécurisation des eaux du Lac de Guiers : Bilan et Perspectives». D'autres panels sont également au menu de ces trois jours de Foire Internationale Agricole du Nord.