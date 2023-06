Congo-Brazzaville: Congo-Russie - Un jumelage en vue entre Brazzaville et la ville de Nijni

Le député-maire, Dieudonné Bantsimba, et l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Gueorgui Tchepik, ont évoqué, récemment lors d'un entretien spécial, le jumelage de la capitale du Congo et de la ville russe de Ninjini .

L'entretien entre le maire de Brazzaville et le diplomate russe a porté essentiellement sur la coopération municipale, dans la perspective du développement des collectivités locales. Ainsi, les deux personnalités ont évoqué la nécessité de nouer un jumelage entre la ville de Brazzaville et celle de Nijni Novgorod, la cinquième ville russe de plus d'un million d'habitants, située dans la partie centrale. Les termes de jumelage seront définis après la signature de l'accord.

Dans les échanges, Dieudonné Bantsimba et son interlocuteur ont débattu aussi du deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra fin juillet, à Saint Pétersbourg, ainsi que du forum économique et humanitaire prévu en marge de cette rencontre.

« Je viens d'être reçu par le député-maire avec qui nous avons discuté de diverses questions concernant la municipalité. Il s'est agi, entre autres, de la future participation de monsieur le maire de Brazzaville au forum économique et humanitaire qui se tiendra fin juillet, à Saint Pétersbourg, en marge du deuxième sommet Russie-Afrique », a précisé Gueorgui Tchepik.

Peu après, le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville a eu un autre entretien avec le Dr Saliou Diouf, responsable de l'Ecole nationale supérieure d'enseignement technique et professionnel de Dakar, de l'Université Cheik Anta-Diop. Avec le Sénégalais, il s'est agi de la revalorisation du centre culturel de Poto-Poto et de l'Ecole nationale des Beaux-arts, dans le but de donner vie et de booster le secteur de la culture.