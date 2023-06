Congo-Kinshasa: Lutte contre la malnutrition - Le Pronanut présente une vingtaine de recettes locales améliorées

La malnutrition constitue l'une des principales causes de mortalité infantile en République démocratique du Congo (RDC). Selon le Programme national de nutrition (Pronanut), seulement 8 % des enfants sont bien nourris en respectant la diversité alimentaire, contrairement à 92 % qui n'ont pas une bonne alimentation.

Le Pronanut assure cependant qu' il est possible de changer la tendance en donnant aux enfants une nutrition saine et riche en diverses protéines. Au cours d'une matinée d'information organisée récemment, en collaboration avec l'Unicef, à l'intention des professionnels de santé venus de cinq aires de santé de la zone de santé de N'sele, le programme spécialisé du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, a présenté une liste d'une vingtaine de recettes très nutritives pour les enfants âgés de six à vingt-trois mois.

Ces recettes, a expliqué l'administratrice en charge de la nutrition à l'Unicef/RDC, le Dr Annie Mitelezi, sont constituées de quatre groupes d'aliments faits à base de la diversification des protéines d'origine animale (le poisson, la viande, les chenilles) et d'origine végétale, le groupe de légumineuses (arachide, courge, soja), le groupe de céréales ou tubercules (maïs, manioc et riz) et le groupe de fruits.

Pour elle, ces vingt et unes recettes améliorées, qui sont des aliments de complément pour les enfants de six à vingt-trois mois, vont aider les parents à lutter contre la malnutrition chronique. Tout en demandant aux parents de "s'approprier ces groupes d'aliments pour garantir la croissance des enfants", le Dr Annie Mitelezi a rappelé que la situation nutritionnelle en RDC demeure une urgence silencieuse car neuf millions d'enfants souffrent de malnutrition chronique, selon l'enquête MICS 2018.

« Les conséquences de la malnutrition sur le développement cérébral entraîne beaucoup de pertes en vies humaines, des difficultés d'apprentissage, des pertes de gains économiques évaluées à 22 à 45% et peuvent hypothéquer l'avenir du pays », a-t-elle déploré, avant d'ajouter qu'au delà de l'alimentation de l'enfant, il est recommandé de recourir à d'autres interventions dans la réduction de la malnutrition chronique, notamment la supplémentation en zinc, l'allaitement maternel, le lavage des mains au savon, l'utilisation des latrines hygiéniques et le traitement préventif intermittent (TPI)chez la femme enceinte.

Le nutritionniste assistant à la coordination provinciale du Pronanut, Pépin Katshunga, a également démontré l'ampleur de ce fléau qui mine la croissance de l'enfant. " La prévalence de la malnutrition chronique depuis une dizaine d'années ne change pas et tourne autour de 42%", a-t-il révélé. Pour lui, cette journée d'information à l'intention des professionnels de santé vise la vulgarisation de ces vingt et unes recettes locales améliorées dans l'alimentation de complément et l'utilisation des multi-micronutriments en poudre dans l'objectif de lutter contre la malnutrition chronique chez les enfants.

« Nous procédons à la vulgarisation de ces vingt et unes recettes pour combattre toutes formes de malnutrition. Cette combinaison aidera les enfants à pouvoir bien grandir et à se préserver de tous les types de malnutrition », a-t-il signifié .Cela après avoir invité les bénéficiaires de cette formation à la vulgarisation de ces recettes au niveau des communautés pour une bonne croissance des enfants.