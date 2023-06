Tunisie: L1 - Play off (10e journée) | ESS-EST cet après-midi à (16h30 à Sousse) - ESS - Le grand jour !

L'Etoile Sportive du Sahel joue cet après-midi à l'Olimpico de Sousse le match de la saison face au champion en titre espérantiste. La passation de pouvoir aura-t-elle lieu ?

Que le jeu étoilé soit défensif dans certaines phases de jeu, c'est compréhensible, car malgré tout, il faut reconnaître l'homogénéité du groupe étoilé qu'à su mettre en place l'expérimenté Benzarti. Un remodelage dans chaque compartiment de jeu par rapport à son devancier, avec de nouvelles recrues qui ont vite donné le plus escompté. Hamza Jelassi derrière, Soumaila Sidibé au milieu et Assil Jaziri recruté un peu plus tôt, et pour ne citer que ces trois-là, ont donné une autre dimension au jeu de l'équipe.

Il faut admettre cependant que le compartiment le plus mûr est la défense. Avec un groupe de 5 à 6 joueurs qui permutent au maximum, c'est le signe d'une stabilité retrouvée. Le joueur que Benzarti a relancé est Slah Ghedamsi à droite aux côtés de la paire axiale Jelassi-Boughattas et encore Naouali ou Brigui à droite. Khemiri renforce l'axe défensif en cas de sollicitation que ce soit en début de match ou en cours de partie.

Un cachet défensif est attribué de plus en plus à la formation sahélienne tant elle a annihilé et tué dans l'oeuf toutes les attaques et velléités offensives monastiriennes. Avec seulement 3 buts encaissés en 10 matchs au cours de ces play-offs, c'est incontestablement la meilleure défense du championnat, dans le jeu et les statistiques au moins, même si un but encaissé, notamment contre le CSS sur coup-franc, suite à une erreur de positionnement de la défense, a masqué la vision du jeu du portier Ali Jemal.

Pour baliser la voie

Le milieu et l'attaque font l'essentiel du travail en attendant toujours mieux. Mais l'équilibre dans le jeu de l'équipe commence à se dessiner à chaque match et lui donne un fort caractère sur le terrain, si bien qu'elle subit beaucoup d'agressivité de la part de l'adversaire. A l'instar de Monastir qui aurait mérité l'exclusion d'un joueur pour jeu dangereux et antijeu plus d'une fois...

C'est qu'à ce niveau de la compétition, il faut avoir les nerfs solides pour briller et aller loin. Alors, un second match référence est attendu cette fois à Sousse pour baliser la voie du sacre, à défaut de revoir ses ambitions à la baisse. Le titre se joue peut-être cet après-midi face au sextuple vainqueur du titre depuis 2017. Même s'il ne faut pas perdre de vue le CA.

Avec une éventuelle victoire contre l'Espérance de Tunis, l'Etoile deviendrait le favori numéro 1 pour remporter le titre de champion, à trois journées de la fin. La forme actuelle du meneur de jeu Assil Jaziri, ancien pensionnaire de l'OGC Nice B (France) est étincelante. Il vient de marquer deux fois consécutivement pour porter son total but de la saison à 4 réalisations, dont une contre l'EST à Sousse en début d'année. Il est assurément la carte gagnante de cette fin de saison étoilée aux côtés de Abid et Chamakhi.

Les autres atouts offensifs du début de saison comme Boutméne et Bongonga se sont tus. Même si l'Étoile a perdu 3 fois cette saison contre l'EST qui demeure à 6 points derrière, une victoire est dans les cordes du groupe qui semble assez solide défensivement, inspiré et efficace offensivement, à défaut d'être redoutable. Le jour de gloire est peut-être venu dans les rangs étoilés pour sortir un grand match face aux «Sang et Or» qui n'ont sans doute pas dit leur dernier mot.