Tunisie: «Ciné-Jnina #2» au Goethe Institut, à partir d'aujourd'hui - Des courts métrages en plein air !

Le Goethe Institut renouvelle son rendez-vous «Ciné-Jnina» avec le public, pour des projections de films en plein air abritées par son jardin, et ce, dans le cadre de sa programmation cinématographique «Filmklub».

Pour cette deuxième édition de «Ciné-Jnina», qui se tient durant cinq week-ends de la période qui s'étend du 10 juin au 8 juillet 2023, le programme sera consacré à chaque fois à des courts métrages allemands (sous-titrés en anglais) dont les projections en entrée libre et gratuite débuteront à 21h.

Le premier week-end verra la présentation du programme «Short Export -Made in Germany 2023 », une sélection de 6 courts métrages allemands, de différents genres, qui parcourent le monde pour la 18e fois. Sélectionnés parmi plus de 470 films allemands présentés au Festival international du court métrage Clermont-Ferrand, ces courts métrages, entre fiction, documentaire expérimental et animation, donnent un aperçu de la grande diversité artistique, esthétique et thématique de la production allemande actuelle.

Ces films racontent la recherche : des mots justes, des lieux, des débuts et de ce qu'il reste de nous. Le voyage va de la place des cultures à Cologne à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, en passant par les océans et l'espace. Pour sa 18e édition, le programme est à la fois réfléchi et léger, frustrant et surprenant.

Le week-end du 17 juin sera consacré au «Short export-Made in Germany 2022», avec une sélection de 6 courts métrages qui traitent, entre autres, du rapport à la société, des relations humaines et de la place des femmes. Des films décrits comme imaginatifs, bruyants et calmes--et parfois même humoristiques.

Les week-ends, du 24 juin et du 1er juillet dévoileront, successivement, une sélection de cinq courts métrages produits dans la plus grande école de cinéma auto-organisée d'Europe, «Film Arche» basée à Berlin et la projection des films du programme «Khatawat, Ciné Par' Court 2022» en présence des équipes des films.

Pour la clôture de ce «Ciné Jnina #2», prévue pour le 8 juillet 2023, l'équipe du Goethe institut propose un Ciné-concert du film «Les Aventures du prince Ahmed» de Lotte Reiniger avec l'interprétation musicale originale de Pan-J et Don Pac'.

Le film de la réalisatrice allemande Lotte Reiniger, sorti en 1926, sera projeté sur grand écran, accompagné par une musique originale signée par les musiciens tunisiens Pan-J (Jihed Khemiri) et Don Pac'(Malek Ben Halim).

Au rythme de la percussion et de la musique électronique, les deux musiciens enrichissent l'univers imaginaire de ce classique incontournable du cinéma allemand pour nous embarquer dans un voyage onirique et merveilleux.