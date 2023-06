Tunisie: L1 - Play off (10e journée) | ESS-EST cet après-midi à (16h30 à Sousse) - EST - Le match de la dernière chance !

S'ils veulent rester dans la course au titre, les "Sang et Or", qui accusent six points de retard par rapport au leader étoilé, sont dans l'obligation de remporter la victoire cet après-midi à Sousse. A défaut, ce sera la fin de ce petit espoir.

La victoire remportée mercredi devant l'OB a redonné le sourire aux hommes de Mouine Chaâbani qui a choisi, lors de cette rencontre, de donner leur chance à des jeunes afin de s'affirmer. En même temps, les moins jeunes, qui n'ont pas été trop convaincants ces derniers temps, ont eu aussi leur chance en vue de rester dans l'effectif «sang et or».

C'était suffisant pour remotiver l'équipe, en particulier Mohamed Ali Ben Hammouda, cible des supporters en grogne contre lui ces derniers temps et qui a ouvert la marque, affirmant pour le deuxième match de suite son instinct de buteur. C'est que le remue-ménage a commencé et le staff technique l'a clairement signifié en expliquant les changements apportés au onze de départ qui a vu la titularisation pour la première fois du jeune gardien Amanallah Memmich et la reconduction de Zakaria El Ayeb et Aziz Abid.

Cela dit, cette victoire obtenue devant l'OB, au goût d'une revanche du reste, est venue à point nommé avant le classico de cet après-midi où l'Espérance de Tunis ira à la rencontre du leader étoilé. Un déplacement à Sousse dont l'objectif est de se relancer dans la course au titre après les derniers résultats en dents de scie de l'équipe. En effet, l'EST, qui s'est relancée en remportant deux victoires consécutives devant l'US Tataouine et l'US Ben Guerdane, a perdu à Monastir avant de récupérer la 3e place en s'imposant devant l'OB.

L'EST, qui accuse seulement six points de retard par rapport au leader étoilé, garde encore des chances intactes pour se relancer dans la course au titre à condition de ramener cet après-midi les trois points de Sousse dans un match considéré comme celui de la dernière chance. S'ils ne remportent pas la victoire tout à l'heure, les "Sang et Or" perdront à jamais leur statut de candidats sérieux pour préserver leur trophée de champions de Tunisie. D'ailleurs, les Espérantistes doivent gagner les matchs restants et attendre. C'est qu'ils n'ont plus leur destin entre les mains.

Retour de Ben Chérifia !

Encore une fois, le coach "sang et or" devra faire avec un effectif amoindri à cause des blessures. Farouk Mimouni et Anis Badri manqueront à l'appel tout à l'heure pour cause de blessure (on parle même de saison terminée pour eux). Cela dit et selon des informations concordantes, Moez Ben Chérifia est à la disposition du staff technique et pourrait faire son retour cet après-midi à Sousse. Il conduirait une défense composée dans l'axe par le duo Meriah-Tougai, avec Bouchniba et Ben Hmida respectivement sur les flancs droit et gauche. Devant, on retrouverait Ouahabi, Ben Romdhane, Coulibaly, Arfaoui, El Houni et Ben Hammouda.