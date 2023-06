Tunisie: L1 - Play off (10e journée) | CA-USM (Rades 16h30) - Repartir malgré tout !

Aujourd'hui, le CA et l'USM appréhendent différemment la fin de saison. Tous les deux visent la deuxième place, mais aucune écurie n'est sur un nuage.

Un premier verdict devrait tomber dès cet après-midi dans le cadre de la 11e ronde du play-off qui nous propose, outre un alléchant ESS-EST, un grand format entre le CA et l'USM. Pour le CA, aujourd'hui, il s'agit de s'accrocher et de ne pas accuser le coup après avoir laissé filer des points à Tataouine, alors que le leader a pris le large au classement.

Sous tension donc avant de croiser aujourd'hui l'USM à Radès, le CA doit gagner pour rester dans le sillage de l'ESS et toujours viser à terme une place d'accessit en C1. Se relancer et surtout ne pas douter, les hommes de Saïd Saibi savent que ce ne sera pas une partie de plaisir face à des Bleus revanchards après avoir été piégés par le CA à l'aller dans leur fief du Mustapha-Ben Jannet.

Il faut dire que pour les gars du Ribat, stationnés au pied du podium et sous la menace directe de l'USBG qui compte une unité de retard sur les hommes de Imed Ben Younes, seule la victoire face au CA est envisagée pour recoller au haut du pavé. Le CA est donc prévenu et averti. S'il a foulé le tartan du stade Nejib-Khattab sans six de ses tauliers (pour différentes raisons), là, il pourra compter sur le retour de deux joueurs essentiels par compartiment, ce qui n'est pas peu quand on joue une équipe aussi imprévisible, tenace et même parfois coriace, telle que l'USM. Bref, ça passe ou ça casse pour les coéquipiers de Zouheir Dhaouadi appelés à se surpasser et à puiser dans leurs ressources pour ne pas laisser le tenant «Sang et Or» leur fondre dessus à terme et justement aborder le derby dans la peau d'un solide concurrent pour la reine des compétitions continentales.

Chrifi, Moez Hassen, Taoues et Chiheb Laâbidi seront là, alors que Ghandri, sous le coup d'une blessure, est encore indisponible.

S'armer d'humilité pour s'imposer

En face maintenant, si, en l'état, les Bleus peuvent sentir sur leur nuque le souffle de l'USBG et même du CSS qu'ils croiseront par la suite après le déplacement de Radès pour y affronter l'OB, un second revers de rang suite au raté face au leader pourrait tout simplement faire chuter les Bleus au classement. Or, et c'est légitime, l'USM croit encore en un destin favorable et un épilogue heureux en cette fin de compétition. En clair, l'USM peut encore croire au podium et il suffirait de reproduire le match face au tenant pour s'accrocher et garder espoir.

A court d'arguments face au leader, l'USM de Haikel Chikhaoui et de Traoré a donc été brutalement freinée par une solide Etoile et devra rectifier le tir face au dauphin clubiste. En clair, les Usémistes devront tout simplement rayonner au stade Hamadi-Agrebi. Ce sera donc pour les Bleus le déplacement de tous les dangers, ce choc qui peut tout changer. Aujourd'hui, le CA et l'USM appréhendent différemment la fin de saison.

Tous les deux visent la deuxième place, en ayant un oeil sur l'issue du match ESS-EST, mais aucune écurie n'est sur un nuage. Sous pression et forcément en session de rattrapage (même si le contexte est différent pour le CA), Clubistes et Usémistes doivent donc s'imposer, mais surtout s'armer d'humilité vu qu'ils ont laissé l'ESS filer. Et pour le perdant de cette affiche, ça prendra forcément des allures d'une désillusion au goût amer, alors que le gagnant sera provisoirement tiré d'affaire en attendant d'engager la dernière ligne droite de la compétition.