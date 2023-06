Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Juin 2023

Côte d’Ivoire : Pluies diluviennes- 15 enfants ont perdu la vie de janvier à juin 2023

Quinze enfants ont perdu la vie en Côte d’Ivoire de janvier au 6 Juin 2023 du fait des effets néfastes des pluies. C’est ce qui ressort de la note "d'alerte aux parents pour la saison des pluies" que le mécanisme d’alerte précoce de l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs) a publié récemment sur les réseaux sociaux ivoirien. Selon le document, l'organisation "a enregistré de janvier au 6 Juin 2023, 17 cas d’enfants victimes des effets néfastes des pluies dont 15 décès et 2 blessés". Ces morts et blessés sont, entre autres, le fait des eaux de ruissellement, la foudre, l’effondrement des maisons ou l’écroulement d’un mur sur eux et les noyades dans des cours d’eau ou retenues d’eau. C'est donc pour réduire de façon drastique ces drames liés aux pluies diluviennes et aussi aux cas de noyade au cours des baignades que l’Oscs en appelle à la vigilance accrue des parents et de tous les adultes pour une saison de pluie sans trop de victimes. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Insécurité- Des terroristes détourneurs de citernes neutralisés dans la forêt de Kankanmogre

L’armée burkinabè a foudroyé dans la forêt de Kankanmogre, une soixantaine de terroristes qui venaient de détourner sur la route Bitou-Cinkanssé, des camions citernes remplis de carburant. D’autres opérations ont permis aux Forces combattantes, de neutraliser de nombreux assaillants et de récupérer ou de détruire une importante quantité d’armes, a appris l’Aib samedi auprès de sources sécuritaires.

Soudan : Crise entre armées - nouvelle trêve de 24 heures depuis samedi

Alors que les combats se poursuivaient encore, les belligérants ont accepté une trêve de 24 heures, a annoncé vendredi le médiateur saoudien. Ce cessez-le-feu entrera en vigueur samedi. Il s'agit d'une énième trêve, après de nombreuses autres qui n'ont quasiment pas été respectées par les troupes des généraux al-Burhan et Daglo. (Source : africanews)

Mali : Reprise du trafic Bamako-Kayes- La population satisfaite

Cette reprise intervient après plusieurs voyages d'essai sur le tronçon malien du chemin de fer Dakar-Bamako. Djibril, passager du train qui est arrivé à Bamako en provenance de Kayes le 10 juin 2023.Djibril, passager du train qui est arrivé à Bamako en provenance de Kayes le 10 juin 2023. La ligne historique de train de voyageurs entre Bamako et Kayes, axe vital pour le transport des personnes et des marchandises au Mali, est remise en service après cinq années de fermeture et de rénovation, pour le plus grand bonheur des voyageurs. Après 15 heures de trajet, la locomotive CC207 de la Sopafer-mali qui avait quitté Bamako vendredi matin est arrivée samedi vers 3 heures du matin à Kayes dans l'ouest du pays marquant ainsi la reprise du trafic ferroviaire interrompu pendant 5 ans. À son arrivée, Alassane Sissoko, conducteur de ce train, s'est dit satisfait tout en soulignant le travail à faire pour dissiper les doutes chez les voyageurs pour les questions de sécurité. (Source : Euronews)

Sénégal : Bilan des troubles- Des milliers de parcours étudiants partis en fumée

Il ne reste que quelques bouts de l’extrait de naissance de Lamine D., né en 1966 et ancien étudiant de la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Le reste du document, et tous les autres qui attestent de son passage à l’université, ont été emportés par l'incendie volontaire qui a dévasté le bâtiment des archives de la faculté la semaine passée. L'université a été l'un des principaux foyers des troubles qui ont secoué le pays après la condamnation à deux ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs le 1er juin. Cette peine pourrait l'éliminer de la présidentielle de 2024. Il y a eu au moins 16 Selon le chef des archives, Lamine Diabaye, près de 200 000 archives courant de 1957 avant l'Indépendance à 2010 ont été touchées par les flammes. (Source : Euronews)

Afrique du Sud : Fusillade près de Durban- Au moins 8 morts

Des tireurs ont fait irruption dans une chambre d'un foyer pour hommes près de la ville de Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, tuant huit personnes et en blessant deux autres, a annoncé la police dimanche, lors de la dernière fusillade de masse dans le pays. Sept hommes ont été déclarés morts immédiatement après la fusillade survenue samedi à l'aube dans le township d'Umlazi. Un huitième homme est décédé dimanche, selon la police. Deux autres sont hospitalisés pour blessures, dont un homme qui a sauté par la fenêtre de la chambre de l'auberge pour échapper à la fusillade. La police a déclaré que 12 hommes se trouvaient dans la chambre et buvaient de l'alcool lorsque plusieurs hommes armés ont fait irruption, leur ont tiré dessus et se sont enfuis. (Source : africanews)

Rdc : Kinshasa- L’insalubrité sur l’avenue By-pass à la base des embouteillages au rond-point Ngaba

L’insalubrité est à la base des embouteillages sur la route By-pass séparant la commune de Lemba à celle de Makala à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans son tronçon compris entre le marché du rond-point Ngaba et le carrefour appelé triangle. « La route est remplie de nids de poules et devient encore plus impraticable suite aux ordures que les vendeurs de ce marché jettent sur la chaussée, nous sommes bloqués ici depuis 5h du matin, la route est détruite et il n’y a pas de circulation, les ordures et la boue ont embourbés les pneus de nos véhicules ce qui a provoqué cet embouteillage », a déclaré un chauffeur d’une semi-remorque Mubiala Mayimbi fréquentant cette route. (Source :Acp)

Algérie : Indépendance- Les Touaregs la réclament désormais ouvertement

Annexées par la France à l’Algérie au même titre que celles du Sahara oriental, les populations de Tamanrasset et de l’Adrar réclament désormais ouvertement leur indépendance. Quelles conséquences pour les pays de la région et notamment pour le Maroc? éléments de réponse dans cet article diffusé le 9 juin par Maroc Hebdo: Annexées par la France à l’Algérie au même titre que celles du Sahara oriental, les populations de Tamanrasset et de l’Adrar réclament désormais ouvertement leur indépendance. Quelles conséquences pour les pays de la région et notamment pour le Maroc ? (Source : La Relève)

