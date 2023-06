Maroc: Mercato - Un club de premier league veut ramener Romain Saïss

Romain Saïss ne serait pas contre un départ de Besiktas, moins d'un an après son arrivée en Turquie. Selon Foot Mercato, Nottingham Forest souhaiterait ramener le capitaine du Maroc en Premier League.

Romain Saïss connaît parfaitement le championnat anglais pour avoir évolué à Wolverhampton entre 2016 et 2022, et pourrait bien retourner en Angleterre dès cet été. En effet, Foot Mercato avance que Nottingham Forest serait intéressé par la venue de l'international marocain, auteur d'une excellente Coupe du monde au Qatar lors du dernier automne. Everton serait également dans la course.

Actuellement à Besiktas où il est arrivé en début de saison, Saiss ne serait pas contre un retour dans un des plus grands championnats européens, et une offre venue du Qatar ne l'intéresserait pas, lui qui souhaite préparer les prochaines échéances internationales : la CAN 2024, puis 2025.