Angola: La secrétaire d'État appelle à la prévention contre le changement climatique

Huambo (Angola) — La secrétaire d'État à la Science, à la Technologie et à l'Innovation, Alice de Ceita e Almeida, a appelé les établissements d'enseignement supérieur à être plus proactifs dans la recherche de moyens de prévenir et d'atténuer le changement climatique.

La responsable s'exprimait, vendredi, dans le prolongement du Forum de dialogue Académie/Société dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, ouvert jeudi, à l'initiative de l'Université José Eduardo dos Santos, dans le cadre du Programme d'appui à l'enseignement supérieur (UNI. AO).

La secrétaire d'État a dit que le changement climatique a un impact négatif particulier sur le secteur de l'agriculture et de l'élevage, car il constitue les principales menaces pour la société, avec des implications dans toutes les dimensions du développement durable, nécessitant ainsi le renforcement de la recherche et de l'innovation dans les connaissances scientifiques, avec un accent sur la lutte contre les causes et les effets au niveau des pays.

A cet effet, elle a indiqué que les établissements d'enseignement supérieur sont appelés, dans le cadre de leurs attributions, à développer davantage les travaux de recherche et d'investigation sur les méthodes et les mesures de prévention, d'atténuation et de contrôle des effets du phénomène naturel.

Elle a souligné que la désertification, les incendies de forêt, l'érosion et l'appauvrissement des sols, la réduction des ressources en eau, la surexploitation et la perte de la biodiversité constituent des signes sans équivoque de l'urgence de déclencher des activités qui contribuent à une utilisation efficace des ressources naturelles et, en même temps, assurer l'intégrité de l'environnement, en tant que facteur de développement socio-économique du pays.