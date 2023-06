Angola: João Lourenço considère comme dynamiques les relations avec le Portugal

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a qualifié les relations Angola-Portugal de dynamiques, dans un message à l'occasion de la Journée du Portugal, de Camões et des Communautés portugaises, qui se célèbre ce samedi.

Dans la missive, publiée le même jour et adressée à son homologue Marcelo Rebelo de Sousa, le Président angolais fait référence au fait que le dynamisme des relations avec le Portugal s'exprime à travers des échanges dans divers secteurs.

Parmi les secteurs, João Lourenço a souligné les secteurs institutionnel, commercial, universitaire, scientifique et culturel, à travers lesquels les Angolais et les Portugais approfondissent les liens d'amitié et de coopération.

« Je suis sûr, poursuit le Président angolais, que les contacts au plus haut niveau aideront à créer les fondations qui dynamiseront le développement et le progrès des deux nations », a-t-il indiqué .

Au nom de l'Exécutif angolais et en son propre nom, le Président de la République a félicité le peuple et le gouvernement portugais pour la célébration de cette date, tout en souhaitant santé, bien-être et succès à la nation portugaise.

Coopération avec le Portugal

En Angola, il existe une forte présence d'entreprises portugaises opérant dans des secteurs tels que la construction et la banque.

Le Portugal est également un important exportateur de produits alimentaires et de boissons vers l'Angola.

Quant à l'Angola, il est le principal investisseur africain au Portugal avec des activités allant de l'énergie, des télécommunications et de la banque.

Il y a environ neuf mille entreprises portugaises qui exportent vers l'Angola, bien que le commerce entre les deux pays soit considérablement diminué ces dernières années, face à la pandémie de Covid-19.

Au cours des trois (3) dernières années, les exportations de marchandises de l'Angola vers le Portugal ont représenté un total de 1 222 188 726 millions USD et 4 581 426 021 millions USD d'importations, selon les données du ministère angolais des Relations Extérieures.

Ce chiffre correspond à une balance commerciale négative d'environ 3 359 237 296 millions de dollars.