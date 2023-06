Angola: Un nouveau programme domine la rencontre entre le pays et l'UNFPA

Luanda — Le nouveau programme du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Angola a dominé, vendredi, à New York, la rencontre entre le Représentant permanent de la Mission du pays auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, et la Directrice régionale pour Afrique australe et orientale de cette organisation, Julitta Onabanjo.

Selon une note envoyée à l'ANGOP, ce samedi, le nouveau programme de l'UNFPA pour l'Angola a été élaboré en consultation avec l'Exécutif, le système des Nations Unies et d'autres organisations de développement, des partenaires, le secteur privé, ainsi que des groupes de jeunes et de femmes.

Le document est conforme aux priorités du Plan national de développement (2023-2027), notamment promouvoir le développement du capital humain, réduire les inégalités sociales, éradiquer la faim et l'extrême pauvreté, promouvoir l'égalité des sexes et assurer une diversification économique durable et inclusive.

Le programme de l'UNFPA pour la période quinquennale 2024-2028 contribue à la réalisation de l'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs et accélère la réalisation des trois résultats transformateurs de l'UNFPA tels que l'élimination des besoins non satisfaits en matière de planning familial, les décès maternels évitables, la violence du genre et les pratiques néfastes, avec une attention fondamentale pour mettre fin à la transmission sexuelle du VIH.

Récemment, l'UNFPA a promis de soutenir l'Angola, du point de vue technique et logistique, tout au long du processus de recensement de la population qui doit être effectué en juillet de l'année prochaine, ce qui permettra de connaître le nombre d'habitants et les caractéristiques socioculturelles de chaque groupe, avec la tranche d'âge respective.

Rencontre avec le responsable de l'UNICEF

Lors d'une autre réunion, l'ambassadeur Francisco da Cruz a reçu le directeur régional pour l'Afrique australe et orientale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Mohamed Moustapha Malick Fall.

Les deux entités ont abordé le nouveau programme de l'UNICEF pour l'Angola, qui est basé sur une analyse approfondie de la situation qui a identifié les problèmes et préoccupations prioritaires des enfants, des adolescents et des filles, ainsi que sur une consultation approfondie avec les ministères concernés, d'autres partenaires de développement et des groupes de jeunes.

Le programme prévoit que, d'ici 2028, davantage d'enfants et leurs familles auront accès et utiliseront des services de base de qualité, inclusifs pour les personnes handicapées, sensibles au genre, et des systèmes de protection de l'enfance et sociale pour la pleine réalisation de leurs droits, y compris dans les urgences humanitaires.

L'UNICEF est une organisation des Nations Unies qui vise à promouvoir et à garantir les droits des enfants et des adolescents du monde entier, en les aidant à satisfaire leurs besoins fondamentaux et à élargir leurs possibilités de développement complet.