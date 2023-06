Afrique: Côte d'Ivoire - Le logo de la CAN 2023 dévoilé

La Confédération africaine de football CAF et le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique 2023 (COCAN) ont dévoilé ce samedi le nouveau logo de la compétition inspiré des couleurs nationales de la Côte d'Ivoire (vert, orange et blanc) et de l'histoire culturelle et footballistique du pays hôte.

La CAF a présenté le logo de la CAN 2023 prévue du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d'Ivoire à travers un communiqué.

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a expliqué que la présentation du logo marque une étape passionnante dans le parcours vers le tournoi en 2024. « Nous sommes conscients que nous nous rapprochons de plus en plus de ce grand rendez-vous », a-t-il déclaré.

La CAF et le COCAN ont voulu à travers ce nouveau logo raconter « la belle histoire, la force et l'unité de l'Afrique à travers le football, mais aussi la richesse et la diversité culturelle ivoirienne », a ajouté la même source.

Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, est prévu le 12 octobre prochain. L'ensemble des 24 équipes qualifiées seront connues début septembre à l'issue de la dernière journée des matchs qualificatifs.

Sept équipes ont assuré leur billet pour la CAN: la Côte d'Ivoire en tant que pays organisateur, le Sénégal en tant que tenant du titre, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir du 13 janvier au 11 février 2024, afin d'éviter que les matchs aient lieu en pleine saison des pluies.

C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire organise la compétition, après 1984.

