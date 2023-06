Maroc: Lancement de la 2ème édition des odyssées régionales de l'entrepreneuriat à Béni Mellal

Le président de l'Université Sultan Moulay Slimane, Mustapha Aboumaarouf, a participé récemment à la cérémonie de lancement de la 2ème édition des Odyssées régionales de l'entrepreneuriat, organisée par l'Université Sultan Moulay Slimane, le Centre régional d'investissement Béni Mellal-Khénifra, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le Projet de développement socio-économique inclusif à Béni Mellal-Khénifra (ISED-BMK), et ce, à l'Ecole nationale des sciences appliquées de Béni Mellal.

Cette deuxième édition qui se déroule sur une période de six mois et demi et qui a pour thème «La nouvelle charte d'investissement : Quels métiers d'avenir et de montée en gamme pour la région-Béni Mellal-Khénifra?», s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'accélération de la transformation de l'écosystème d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (PACTE ESRI 2030), en particulier, en ce qui concerne son volet relatif au développement et au renforcement de l'esprit entrepreneurial chez les étudiants de l'université à travers les mesures ciblant l'encouragement de l'initiative entrepreneuriale.

Il est à noter qu'à l'issue de cette cérémonie, plusieurs conventions ont été signées entre les acteurs socio-économiques de la région de Béni Mellal-Khénifra dont notamment une convention entre l'Ecole nationale de commerce et de gestion de Béni Mellal et le Centre régional d'investissement Béni Mellal.