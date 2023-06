Afrique: Le logo de la CAN 2023 dévoilée

Dakar — La Confédération africaine de football et le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique 2023 (COCAN) ont dévoilé samedi le nouveau logo de la compétition inspiré des couleurs nationales de la Côte d'Ivoire (vert, orange et blanc) et de l'histoire culturelle et footballistique du pays hôte., a appris l'APS de l'instance dirigeante du football africain.

La CAF a notamment présenté le logo de la CAN 2023 prévue du 13 janvier au 11 février prochains à travers un communiqué, une première depuis dix ans.

Dans des propos rapportés par le communiqué, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a fait savoir que la présentation du logo marque une étape passionnante dans le parcours vers le tournoi en 2024. "Nous sommes conscients que nous nous rapprochons de plus en plus de ce grand rendez-vous", a-t-il souligné.

La CAF et le COCAN ont voulu à travers ce nouveau logo raconter la " belle histoire, la force et l'unité de l'Afrique à travers le football, mais aussi la richesse et la diversité culturelle ivoirienne, a indiqué la source.