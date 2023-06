Ile Maurice: Yatree Seetohul - «Pour rendre l'impossible possible, il faut se retrousser les manches et faire sa part du travail»

Le Lions Club de Maurice compte un nouveau club depuis quelques semaines, celui de Bon Accueil-Lallmatie. Chaque président du Lions Clubs apporte ses propres passions et ses perspectives mais il y a, et il y aura toujours, une constante qui unit les Lions : le service.

Yatree Seetohul, fondatrice et nouvelle présidente du Lions Club de Bon Accueil-Lallmatie, prend ses fonctions offciellement aujourd'hui. Enseignante de profession, elle parle de ses convictions et de son désir d'aider ceux dans le besoin. Ensemble, tout est possible pour accomplir de grandes choses. Pour rendre l'impossible possible, il faut se retrousser les manches et faire sa part du travail, dit-elle.

Le Lions Club de Bon Accueil-Lallmatie recevra sa charte aujourd'hui lors d'une cérémonie à l'hôtel Ambre à Belle-Mare. Yatree Seetohul sera ainsi intronisée première présidente du club qui prône l'altruisme, le don de soi et l'action humanitaire. Elle est mariée à Roshan Seetohul, le parrain du Club et président du Lions Club de Flacq. Le club est spécialisé dans la lutte contre le diabète. Yatree Seehotul est éducatrice depuis 15 ans au collège Mayflower. Détentrice d'un «Bachelor of Arts», d'un «Post graduate Diploma in Education» (Leadership and Management) de la Middlesex University et d'un «Master of Arts with Merit in Education» (Leadership Management), la jeune femme souhaite mettre ses compétences au profit du Lions Club de Bon Accueil-Lallmatie.

Elle voit dans sa passion pour l'innovation et le travail d'équipe les clés pour apporter des solutions ambitieuses aux défis auxquels notre société fait face. «L'une de mes priorités est d'apporter un sourire à ceux qui sont dans le besoin à travers des projets différents et innovateurs. Servir les autres apporte aussi un épanouissement personnel et aide à voir le monde différemment», souligne Yatree Seetohul.

Pourquoi avoir créé un nouveau club bien qu'il en existe déjà un à Flacq ? De son point de vue, tous les clubs sont complémentaires. Yatree Seetohul est parmi les derniers venus dans la famille des Lions mais elle s'est déjà démarquée à travers ses actions humanitaires. Elle a une vision bien claire pour le nouveau club et compte servir différemment. «Nous voulons faire évoluer l'image du Lions Club avec les autres leaders qui font déjà un travail formidable. Ce que j'ai acquis au cours de ma carrière sera certes un plus pour ces actes de générosité», dit-elle.

Et de faire ressortir : «Notre objectif principal, à travers des actions sur des thèmes différents, est de récolter des fonds et de les distribuer à ceux dans le besoin. Mais on mènera également des opérations davantage orientées vers le don de soi, en offrant un peu d'humanité et de chaleur dans tous les domaines : culture, musique, social, entre autres.» Elle espère que le nouveau club aura un autre impact sur le plan local à travers des actions communautaires. «C'est un jour de fierté qui célèbre la naissance de ce club. Une forme de continuité pour notre association. Il est important de conjuguer notre expérience et notre savoir-faire pour servir et accompagner dans la solidarité», conclut Yatree Seetohul.