Ile Maurice: Hippisme I The PTP First Anniversary Cup-1500m-Gr3 - The Gatekeeper en roue en libre

Pas de surprise à l'arrivée de la course principale de cette 13e journée. Grandissime favori, The Gatekeeper a été exact au rendez-vous en s'imposant assez aisément devant Special Blend.

Au départ, c'est Undercover Agent qui prit franchement l'option de diriger la course. Le coursier de l'écurie Maingard avait la situation bien en main jusqu'au passage de la route quand Rye Joorawon demanda à The Gatekeeper de se rapprocher. L'élève de Rameshwar Gujadhur prolongea bien son effort pour vaincre devant Special Blend. The Gatekeeper monte graduellement en puissance et il faudra compter avec lui dans les grandes affiches de la saison.

La journée a été marquée par le coup de trois de l'écurie Mahadia. Cette écurie s'est d'abord signalée avec le nouveau Alpine Challenge (Sooful) dans la 4e course sur 990m. Ce coursier a fait parler sa classe pour vaincre. Il peut encore s'améliorer au niveau de la condition et sera encore redoutable à sa prochaine sortie. Transonic (Donohoe) a, lui, confirmé sa convaincante victoire de la dernière fois en doublant la mise dans la 6e course. L'écurie Mahadia a terminé la journée en beauté avec le succès de Ron's Joy (Donohoe). Ce coursier a justifié sa cote de favori en l'emportant devant Bestday Of Mylife. Grâce à un doublé, Steven Donohoe passe en tête au classement des jockeys.

Si la course d'ouverture a été remportée par le favori Bella Fiorino (Sonaram), la deuxième course a vu la victoire surprise de Spotted Pearl (Ecroignard). Ce coursier a bien accéléré pour venir dominer Chestnut Cove.

L'écurie Daby n'a pas laissé filer sa chance lors de cette journée avec Hardfallingrain (Taka - 3e course) et Henry Tudor (Sooful - 8e course). Prenant le train à son compte, Hardfallingrain en a remis une couche pour se détacher irrésistiblement de ses concurrents. Henry Tudor a lui aussi adopté la même tactique pour vaincre dans l'avant-dernière course.

Prince Alf a offert une précieuse réussite à l'entraîneur Shyam Hurchund dans la cinquième course. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut une victoire pleine de mérite. Il a lutté courageusement pour dominer Seattle Kid et Grand Vision.