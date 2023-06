Afrique de l'Est: Clive Barker, l'ancien entraîneur vainqueur de la CAN 1996 avec l'Afrique du Sud est décédé

Le COSAFA a confirmé ce samedi que Clive Barker est décédé. L'entraîneur qui a remporté la CAN 1996 avec l'Afrique du Sud avait 78 ans.

Clive Barker a entraîné l'équipe des Bafana Bafana d'Afrique du Sud avec laquelle il a remporté la Coupe des nations 1996 organisée à domicile lors de la première participation du pays au tournoi. « Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux professionnels de la santé qui ont soigné Clive au cours des six derniers mois. Il a mené une bataille courageuse et nous sommes soulagés qu'il soit maintenant en paix », a déclaré un communiqué de la famille de Clive Barker selon le COSAFA.

Clive Barker est celui qui a permis à l'Afrique du Sud de remporter son seul trophée à la CAN. C'est aussi lui qui leur a permis de disputer une première Coupe du monde en France en 1998. « Les Sud-Africains se souviendront de Clive pour son rôle dans le rassemblement d'une nation autour de la Coupe d'Afrique des Nations 1996, mais pour nous, il était un mari, un père et un grand-père aimant, et il nous manquera beaucoup », poursuit le communiqué.

COSAFA mourns the passing of former Bafana Bafana coach Clive Barker, who sadly passed away on Saturday. We send our deepest condolences to his family. Read more: https://t.co/9j8N47HSMj pic.twitter.com/XGAyRGIq2r

-- COSAFA (@COSAFAMEDIA) June 10, 2023