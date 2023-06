Afrique: Vandenbroeck - 'Nous tenterons de déstabiliser Al Ahly'

L'entraîneur du Wydad Athletic Club, Sven Vandenbroeck, a fait part de sa détermination à inverser la tendance face à l'Al Ahly SC lors de la finale retour de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, qui aura lieu ce dimanche 11 juin (19h GMT) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

« Disputer une finale de Ligue des Champions est un honneur, particulièrement pour nous le Wydad. C'est le plus grand titre que l'on peut remporter en club. Nous nous sommes préparés loin de la pression, dans un cadre calme et serein. Mes joueurs sont concentrés, cela augure de bonnes choses pour demain », a déclaré l'entraineur belge. Et de poursuivre : « Le but marqué à l'extérieur change la donne. Le résultat à l'aller nous laisse des chances d'espérer. »

Le public du stade Mohammed V de Casablanca jouera un rôle déterminant face à l'Al Ahly, et Sven Vandenbroeck en est parfaitement conscient. « Devant nos supporters, les circonstances seront différentes. Nous sommes revenus du Caire avec une défaite. L'objectif est clair désormais, il faut marquer au moins un but et gagner ce match. »

Malgré tout, Vandenbroeck reste prudent face à un adversaire de qualité. « Al Ahly est une équipe qui aime garder le ballon. On va voir comment elle va se comporter. Mais nous tenterons de la déstabiliser pour ne pas lui permettre de développer son jeu. » Si la tactique est bien définie, Sven Vandenbroeck devra toutefois faire sans des éléments clés, tels que Abdellah Haimoud ou encore Zouhair El Moutaraji, héros de la finale de la dernière édition. « Moutaraji ne s'est pas encore entraîné. On verra cet après-midi mais à mon avis, ce sera difficile qu'il soit apte à jouer demain. »

Pour le capitaine du Wydad, Yahya Jabrane, plusieurs facteurs sont à prendre en considération dans la perspective d'une victoire contre l'Al Ahly. « Il faut tout d'abord appliquer à la lettre les consignes de l'entraineur. Après, il y a d'autres éléments comme l'état d'esprit et la combativité qui devront être au rendez-vous. Nous allons jouer pleinement notre rôle pour avoir un résultat positif. »

Le WAC a préparé sa finale retour au Complexe Mohammed VI à Maâmoura. Un cadre qui, selon Yahya Jabrane, est idéal pour une préparation optimale.

« Les joueurs n'ont pas besoin de motivations spéciales pour ce match. Tout le monde est conscient de l'enjeu. C'est un match pour l'histoire et nous sommes disposés à réaliser la meilleure performance pour soulever ce trophée une deuxième fois consécutivement », a conclu Jabrane.