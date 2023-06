Afrique: Les joueurs d'Al Ahly confiants et déterminés

Amro Mohamed Eid Elsoulia, milieu d'Al-Ahly et plusieurs de ses coéquipiers, se sont exprimés ce vendredi, en marge de la journée portes ouvertes organisée à l'intention des médias, autour du club égyptien, à deux jours de la manche retour de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies 2022-2023.

Les joueurs égyptiens se disent conscients de la responsabilité qui leur incombe. Victorieux 2-1 à l'aller au Stade International du Caire, ils auront le devoir de maintenir, sinon de renforcer cette petite avance prise à domicile, dimanche, au stade Mohammed V à Casablanca.

Arrivés jeudi à Casablanca pour la manche retour de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF prévue ce dimanche 11 juin 2023 au Stade Mohammed V de Casablanca face au Wydad, les joueurs d'Al Ahly ont effectué leur première séance d'entrainement en terre marocaine, ce vendredi 9 juin 2023, en début de soirée, au Stade El Arbi Zaouli.

Cette session a été précédée d'une rencontre avec les médias, dans le cadre d'une journée portes ouvertes organisée par la CAF .

Les joueurs de l'équipe égyptienne ne cachent pas leur détermination à ramener le trophée au Caire. Ils espèrent maintenir ou renforcer l'avance prise dimanche dernier au Stade International du Caire à l'occasion du match aller, grâce à une victoire 2-1 sur les marocains.

« Nous travaillons pour obtenir un résultat positif au match retour à Casablanca. Tous les joueurs sont concentrés et conscients de leurs responsabilités, et si Dieu le veut, nous retournerons au Caire avec le titre », a confié Amro Mohamed Eid Elsoulia, de passage en zone mixte.

Malgré le public impressionnant qui s'apprête à aller pousser le Wydad et le but concédé à domicile au match aller, le milieu de terrain reste entièrement confiant. « Nous sommes habitués aux confrontations difficiles ces dernières années. Tout le monde est prêt à donner tout ce qu'il a pour gagner le match et décrocher le titre, et nous savons aussi que le Wydad fera tout son possible sur son terrain, et devant son public. Cependant, nous, les joueurs, sommes pleinement préparés pour cette rencontre», a-t-il assuré, ajoutant que son équipe a bien soigné sa préparation pour cette finale retour.

Son coéquipier et attaquant Mohamed Sherif se montre davantage confiant. Pour lui, il n'est pas question que son équipe reparte de Casablanca sans le trophée.

« Nous visons le titre à chaque fois que nous participons à une compétition. Nous allons disputer ce match face au Wydad pour le gagner afin de nous éloigner en tête des clubs les plus titrés en Ligue des Champions africaine », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : « Nous avons terminé la première mi-temps en Egypte avec une victoire 2-1. Et maintenant, nous allons aborder la deuxième manche avec détermination, afin de triompher et d'offrir un nouveau titre à nos fans »

S'il reconnaît que son équipe aura affaire à un match difficile, l'attaquant Hussein Aly Elshahat assure qu'ils ne sont pas sous pression avant la rencontre. « La deuxième manche est difficile pour les deux clubs. Pour nous, en tant que joueurs, nous ne subissons aucune pression, au contraire nous essayons de construire sur ce que nous avons commencé au match aller au Caire, avec la victoire 2 buts à 1. La présence du public dans les tribunes de Mohammed V ne constituera pas un facteur de pression sur Al Ahly. Au contraire, ce sera une forte motivation pour le club, et c'est notre adversaire, le Wydad, qui sera soumis à une pression considérable pendant le match », a-t-il souligné.

Battu 2-0 l'année dernière à l'issue d'une finale à manche unique, par le même adversaire au Stade Mohammed V de Casablanca, Al Ahly espère prendre sa revanche à l'issue de cette double confrontation. Le coup d'envoi de la manche retour de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF sera donné à 20H00, heure locale, 19 heures GMT.