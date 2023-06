Guinée: Fâché, Marc Yombouno lance à la junte - « Nous avons pris le pouvoir par les urnes...»

Visiblement, l'ancien ministre du Commerce et l'un des membres clés du bureau politique du RPG Arc-En-Ciel ne digère toujours pas la défaite d'Alpha Condé, délogé de Sékhoutoureah, le 05 septembre 2021.

Lors de l'assemblée générale hebdomadaire tenue ce samedi, 10 juin 2023 au siège national du parti sis à Gbèssia dans la commune de Matoto, Marc Yombouno a envoyé un pic à l'actuel pourvoir de Conakry, dirigé par un certain Mamadi Doumbouya.

« On nous a mis en mal même avec nos familles, avec la population, pour nous détruire, pour détruire le RPG. Ça ne peut pas aller. Il faut que maintenant que le peuple sache qui a quoi dans son compte, mais de leur (...) ils ont refusé », a dénoncé l'ancien ministre, appelant plus loin des militants et sympathisants à une mobilisation.

« Soyons dans les actions militantes, maintenons le cap, nous avons pris le pouvoir par les urnes et nous allons le reprendre par les urnes. Ça c'est clair ! on n'a pas d'autres soucis, on peut nous coller tout ce qu'ils veulent, mais nous, nous sommes républicains, nous attendons le lancement des choses, pour prouver que le RPG emportera le pouvoir », a-t-il fait comprendre.