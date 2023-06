Togo: Rallier Lomé depuis Ouaga en moins de deux heures devient possible grâce à LIZ AVIATION

« C'est Dieu qui est le meilleur pilote. Qu'il veille et protège les avions de LIZ AVIATION », ce sont là les mots utilisés par le ministre togolais en charge des Transports, Atcha-Dédji Affoh, pour accueillir officiellement en fin de matinée de ce samedi 10 Juin 2023, à l'AIGE (Aéroport International Gnassingbé Eyadéma) de Lomé, le vol inaugural de desserte de la capitale togolaise à partir de Ouagadougou, par les avions de la compagnie LIZ AVIATION.

Dans la suite de sa réaction le membre du gouvernement togolais a situé l'autorisation reçue par cette compagnie pour desservir Lomé, dans un contexte de promotion de la confiance dans une coopération sud-sud. S'il s'est réjoui de ce que désormais rallier Lomé et Ouaga devient encore plus facile et en 1h45 minutes devient effectif, grâce à LIZ AVIATION, le ministre Atcha Dédji est encore tout heureux, quand à l' « aide à accroitre les affaires » que ces vols pourront faciliter pour les commerçants et autres hommes d'affaires du Togo et du Burkina Faso, et partant de la sous-région. Il a dès lors invité les populations au travers des responsables de société et autres personnalités présentes à l'accueil de ce vol inaugural, à essayer cette offre de la compagnie dont l'Administrateur général et Promoteur est Mahamadou Bonkoungou.

Dans la même dynamique, l'officiel togolais a planté le décor des grandes intentions du gouvernement togolais dans le transport aérien au Togo. On retient entre autres les actions mises en oeuvre pour faire de Lomé un hub du transport aérien dans la sous-région, et la dynamique de passer de 900.000 passagers accueillis en un an, avant la période Covid-19, à 1,5 million d'ici à 2025. Dans cette perspective, il a enfin salué l'arrivée des vols de LIZ AVIATION, car, a-t-il insisté, « ce sont des nouvelles compagnies qui aideront à réaliser » cette ambition du gouvernement togolais transcrite dans la feuille de route.

Directeur général de LIZ AVIATION Burkina, Abel Sawadogo, dans son mot au cours de la cérémonie est revenu sur les motivations de sa compagnie. « Pour atteindre 1,5 million de passagers à l'horizon 2025 comme l'a souhaité l'ANAC, il est de bon ton que des initiatives soient prises. Et c'est ce qui motive la mise en place des compagnies LIZ AVIATION-Togo et LIZ AVIATION Burkina qui font partie du Groupe de compagnie aérienne LIZ AVIATION », a-t-il expliqué. Et comme objectif global, LIZ AVIATION projette d' « assurer le développement du transport aérien public intérieur et extérieur du Togo en particulier et des pays de la sous-région ouest africaine ».

En termes de potentialités, il a avancé entre autres, « la forte expertise de professionnels de l'aérien et très expérimentés » mise la disposition pour « assurer une exploitation sûre et fiable répondant aussi bien aux normes réglementaires et sécuritaires du Togo, qu'aux standards internationaux ». Et enfin, le choix de types d'avions adaptés aux besoins du transport intérieur (domestique) et du transport régional que sont les ATR 72-600 du constructeur Franco-italien d'avions « Avions de transports Régional (ATR) ». Si la compagnie compte déjà deux ATR 72-600 de 70 places, elle entend passer à quatre dans les trois prochains mois.

Le Togo se présentant d'après les dires de M. Sawadogo comme leur fer de lance dans la sous-région, LIZ AVIATION compte lancer au plus tard le 5 Juillet 2023, les vols intérieur Lomé-Niamtougou, et plus tard Lomé-Dapaong. Le tout avec toujours dans le viseur, la satisfaction des clients et leur apporter grâce au personnel dynamique à bord, une assistance nécessaire pour un voyage de plaisir absolu.

