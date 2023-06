Congo-Brazzaville: Dernier hommage - Deux veillées mortuaires en mémoire de Lambio Lambio

Les nuits des 14 et 16 juin seront consacrées à une série d'animations culturelles en attendant le recueillement autour de la dépouille du défunt chorégraphe, Lambert Moke, dit Lambio lambio, à la morgue de l'Hôpital du cinquantenaire, le 17 juin, avant ses funérailles prévues dans l'après-midi à la Nécropole Entre terre et ciel.

Le programme officiel des obsèques du réputé chorégraphe Lambert Moke, plus connu sous son nom d'artiste Lambio Lambio ou encore Ndoki ya ndombe, prévoit deux veillées mortuaires. La première devrait se tenir à une commune de sa résidence, la nuit du 14 juin, à la salle Elizau située à 10e rue Limete - industriel. Cette cérémonie funèbre ouverte au grand public sera essentiellement réalisée autour des animations musicales chrétienne et populaire ponctuées par des moments d'humour avec la participation des comédiens invités à y prester en guise d'hommage.

La seconde veillée, quant à elle, aura pour cadre le Musée national de Kinshasa. La nuit du 16 juin, précédant les obsèques, débutera à 20h00 avec de la musique religieuse et sera suivie d'un office religieux prévu à partir de 22h00. Le moment de prière censé être clos à 23h00, le reste de la nuit se passera autour des animations musicales populaires et de la comédie populaire jusqu'à l'aube.

La levée du corps de la morgue du cinquantenaire se fera peu de temps après la fin de la veillée, le 17 juin, en matinée. La cérémonie funéraire autour de la dépouille de Lambio Lambio est censée débuter avec l'oraison funèbre de la famille aux alentours de 10h15. Il s'ensuivra, tour à tour, les différents mots et témoignages du responsable de l'association des chorégraphes, du président de l'Union des musiciens du Congo et du président du Conseil d'administration de la Socoda. L'hommage de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha, mettra un terme à la série des éloges funèbres. Le tout dernier hommage sera rendu par les artistes, particulièrement les Fioti.Fioti, groupe de danseuses encadré autrefois par Lambio Lambio au sein de Viva la Musica. Le travail réalisé avec cette troupe de jeunes danseuses est du reste considéré comme l'un des ceux qui ont contribué à accroître sa notoriété sur la scène locale.

Notons qu'en raison des services rendus dans la formation des danseurs et spectacles de divers orchestres, le plus souvent à la demande de leurs leaders, à l'instar de Viva la Musica, il est prévu une décoration à titre posthume de Lambio Lambio. L'incontournable pose symbolique de la plaquette au nom du défunt sur le monument à la Place des artistes, au rond-point victoire, marquera la fin de la cérémonie. La dernière note sera tout de même donnée par l'orchestre Viva la Musica ainsi que les danseurs et danseuses de la ville comme signe d'adieu avant le départ pour le cimetière.