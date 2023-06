Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Juin 2023

Côte d’Ivoire : Diplomatie- Sassou Nguesso à Abidjan aujourd’hui

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou N Guesso attendu à Abidjan, ce lundi 12 juin pour une visite officielle. Durant son séjour en Côte d’Ivoire, Sassou se rendra à Yamoussoukro ; la capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. (Source : abidjan.net)

Sénégal : Politique - L’opposition sénégalaise manifeste à Paris à l’appel du Pastef

Un calme précaire règne au Sénégal. Après les violentes manifestations, notamment à Dakar et à Ziguinchor, consécutives à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse », la tension a baissé. La plateforme des Forces vives F24 a annulé sa marche prévue hier, samedi, au Sénégal. Mais la diaspora sénégalaise s'est tout de même mobilisée, comme à Paris. Plusieurs centaines de personnes ont défilé aux couleurs du drapeau vert, jaune et rouge étoilé, entre place de la Nation et celle de la République. Beaucoup scandant des slogans hostiles au président Macky Sall. (Source : Rfi)

Nigeria : Lutte contre la corruption- Le gouverneur de la Banque centrale arrêté, après avoir été suspendu

Le nouveau président Bola Tinubu a suspendu le gouverneur de la banque centrale - la CBN - dans la nuit de vendredi à samedi 10 juin. Godwin Emefiele, un proche de l'ancien président Muhammadu Buhari, est notamment tenu responsable de la sévère pénurie de cash qui a paralysé l'économie nigériane en début d'année. Une politique monétaire controversée visant à remplacer l'intégralité des billets de banque du pays avait conduit à cette grave crise des liquidités. Mais cette décision est critiquée par l'opposition. Après neuf ans à la tête de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele a été suspendu de ses fonctions et arrêté par les services de sécurité nigérian. (Source : adakar.com)

Mali : Vote anticipé des militaires- Les autorités rassurent sur le bon déroulement du scrutin

Le vote anticipé des militaires a eu lieu le dimanche 11 juin 2023. Aucun incident majeur n’a été constaté pendant cette journée, à Bamako et à l’intérieur du pays, selon des autorités. Les bureaux de vote étaient principalement dans les camps militaires, précisent-elles. A Bamako, c’est au centre de vote de l’État-major de la garde nationale que le ministre de la défense et des anciens combattants a accompli son devoir de citoyen. Selon Colonel Sadio Camara le vote s’est bien déroulé dans ce centre de 7 bureaux de vote. Dans la ville de Koulikoro, les militaires ont voté dans 6 Bureaux. Il faut noter qu’aucun incident n’a été signalé dans cette région. De même à Sikasso, les autorités militaires rassurent que ce vote référendaire s’est bien passé. Dans cette ville, il y avait 11 bureaux de vote pour tous les corps habillés. Le nombre d’inscrits n’a pas été communiqué à la presse. (Source : abmako.com)

Burkina Faso : Permis d’exploitation minier- Le gouvernement octroi à une société 100% Burkinabè

Le ministre en charge des mines et carrières, Simon Pierre Boussim, a signé, une convention d’exploitation minière avec SALMA mining SA, une société Burkinabè. La signature du contrat est intervenue, hier jeudi 08 juin à Ouagadougou. Dans ce contrat, l’Etat burkinabè percevra environ 17 milliards de Fcfa. La mine d’or léguée à la société exclusivement détenue par des nationaux est une mine industrielle dans la région du Sud-ouest. (Source : Sidwaya.info)

Rca : Coopération- Bangui et Kigali multiplient les signes de rapprochement

Le président Faustin-Archange Touadéra a fait l'aller-retour vers Kigali jeudi pour s'entretenir avec son homologue Paul Kagame, alors que dans le même temps, le général James Kabarebe, un des plus proches collaborateurs du président rwandais, entamait une visite de trois jours à Bangui pour y rencontrer les troupes rwandaises déployées dans le pays. Le Rwanda est devenu le plus sûr partenaire sécuritaire de la Centrafrique, mais cette proximité affichée interpelle alors que le pays se dirige vers un référendum constitutionnel. Du côté rwandais, on évoque des « discussions sur les coopérations en cours, incluant la réponse aux défis sécuritaires en Rca. Un accord dont les détails ne sont pas connus, ce qui alimente de longue date les conjectures sur les contreparties obtenues par le Rwanda. (Source : Rfi)

Ethiopie : Suspension de l'aide alimentaire par les Usa - La réaction du gouvernement

Les décisions des Etats-Unis puis du Programme alimentaire mondial (Pam) de l'Onu de suspendre leur aide alimentaire à l'Ethiopie en raison de détournements « punit des millions de personnes », a critiqué samedi le porte-parole du gouvernement éthiopien. Les décisions des Etats-Unis puis du Programme alimentaire mondial (Pam) de l'Onu de suspendre leur aide alimentaire à l'Ethiopie en raison de détournements "punit des millions de personnes", a critiqué samedi le porte-parole du gouvernement éthiopien. Plus de 15% de la population du pays dépend de l'aide alimentaire. Jeudi, l'Usaid, l'agence d'aide internationale du gouvernement américain, avait annoncé la suspension de son aide alimentaire, en dénonçant une "opération généralisée et coordonnée de détournement" de cette aide. (Source : africanews)

Gabon : Habitat et urbanisme- Libreville sollicite l’expertise de Pekin

Les travaux d’échange d’expériences entre les experts chinois et gabonais de l’habitat et du logement, conformément au mémorandum d’ente signé en avril dernier, se sont poursuivis ce vendredi à Libreville, en présence du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme du Gabon et le ministre chinois du Logement et du développement urbain et rural. Lors de son discours circonstanciel, le ministre gabonais de l’Habitat et de l’Urbanisme, Olivier Abel Nang Ekomiye, a sollicité l’expertise de la chine sur un certain nombre d’aspects liés à l’habitat et du logement. Concernant les normes de construction, Olivier Nang Ekomiye a aussi, demandé l’appui de la Chine pour mettre en place une réglementation rigoureuse, qui garantisse la qualité et la sécurité des structures au Gabon. (Source : Agp)

Guinée : Infrastructures- Le Gouvernement lance les travaux de bitumage des voiries

C’est un ouf de soulagement pour les populations de Gaoual, une des préfectures de la région administrative de Boké. Le Gouvernement de transition a procédé ce samedi 10 juin 2023, au lancement des travaux de bitumage des voiries urbaines de cette ville aurifère en pleine expansion. La cérémonie de lancement a été présidée conjointement par le ministre des travaux publics et celui des postes télécommunication, venus spécialement pour la circonstance. Elhadj Gando Barry et Ousmane Gaoual Diallo ont donné le coup d’envoi des travaux en présence des autorités communales et préfectorales de Gaoual. Au total, la ville de Gaoual bénéficiera de 10 km de route bitumée. « Nous voulons de bons résultats et des actions concrètes. Nous ne sommes pas là pour prendre seulement des engagements, faire des promesses mais nous sommes venus pour lancer les travaux, les commencer et les terminer dans les délais qui sont fixés par le contrat signé entre la société BEGEC-TP et le ministère des infrastructures et des travaux publics. Gaoual seule a eu 10 km, c’est petit mais c’est beaucoup. (Source : africaguinee.com)

Ouganda : Loi anti-gay - Le chef de l’église anglicane appelle au rejet

L’archibishop de Canterbery, Justin Welby, appelle le clergé ougandais au rejet de la contre l’homosexualité promulguée le 29 mai 2023 par le Président Yoweri Museveni.Le chef de l'Eglise anglicane estime sur son compte Twitter que la loi est contraire aux enseignements du christianisme. Dans le discours qui a suscité de nombreux réactions le prélat a déclaré : « Il y a encore tant de préjugés, de violence, de discrimination et d'oppression à l'encontre des personnes perçues comme différentes. Mais l'Évangile nous appelle à un récit différent - un récit qui est enraciné dans l'amour que le Christ a pour nous, et nous pour lui et notre voisin. La Communion anglicane, bien que divisée sur certaines questions autour de l'identité humaine et de la sexualité, a néanmoins toujours affirmé la dignité et la valeur données par Dieu à chaque personne, merveilleusement faite à l'image de notre Dieu créateur. Quand nous traitons les gens différemment ou pire les criminaliser simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont, nous entachons cette image ».