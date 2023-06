Maroc: African Lion 2023 - Manoeuvres maroco-américaines d'aérolargage

Benguérir — Des avions des Forces Armées Royales (FAR) et des Forces Armées Américaines ont participé, samedi au niveau de la base militaire de Benguérir, à des manoeuvres d'aérolargage, dans le cadre de la 19ème édition de l'exercice "African Lion".

Après l'aérolargage d'un lot d'équipements militaires qui a été conditionné par des cadres marocains et américains dans la base aérienne de Kénitra, des avions des Forces Armées Royales (FAR) et des Forces Armées Américaines ont procédé à une série d'opérations d'aérolargage de masse sur la zone de saut, avec l'exécution, une fois la mise à terre effectuée, d'une manoeuvre au sol visant la réalisation de la mission confiée.

"Dans le cadre de la 19ème édition de l'exercice +African Lion+, des parachutistes des Forces Armées Royales (FAR) et des Forces Armées Américaines ont mené un exercice d'aérolargage, afin de renforcer l'interopérabilité opérationnelle des parachutistes des deux pays et de promouvoir leur action conjointe", a déclaré à la presse, le Comandant Mohamed El Kouiti, de la 2è Brigade d'Infanterie Parachutiste de la base militaire de Benguérir, en marge de ces manoeuvres.

Au cours de cette opération d'aérolargage collectif, les cadres militaires des deux armées ont conduit un exercice tactique, ce qui témoigne de leur capacité de mener une panoplie de manoeuvres conjointes, a expliqué M. El Kouiti.

De son côté, le Lieutenant-Colonel John Staeheli, Commandant de Bataillon de la Force Opérationnelle de l'Europe du Sud des Forces Armées Américaines en Afrique (SETAF), a indiqué que cette opération conjointe combinée, qui a réuni 240 parachutistes marocains et américains, a offert les exercices "dont nous avons besoin pour combattre et gagner ensemble sur le champ de bataille contemporain".

Réaffirmant l'engagement de l'Armée Américaine à "maintenir des relations solides avec ses alliés et partenaires", il a affirmé que le Maroc "constitue l'un de nos alliés les plus anciens et les plus proches. Notre amitié remontant à la proclamation même des États-Unis".

M. Staeheli a, dans ce sens, souligné que "l'exercice African Lion est une illustration des relations sécuritaires de longue date unissant les États-Unis d'Amérique et le Maroc", se disant convaincu plus que jamais, que "nous sommes plus forts quand nous sommes ensemble".

Ces manouvres ont pour objectif principal l'harmonisation des procédures tactiques, techniques et logistiques, depuis la phase de planification jusqu'à la conduite sur le terrain, ainsi que le développement des capacités des Forces Armées Royales et des Forces Américaines dans le domaine de la projection des forces.

Il s'agit particulièrement de la mise en place d'un centre opérationnel mixte assurant le suivi des différentes situations et de la manoeuvre aéroportée, la mutualisation des efforts, notamment sur le plan de la logistique aérienne et médicale, l'exécution combinée du conditionnement des charges et du fractionnement de l'échelon aérien et de son complément, et la coordination des plans de mise à terre et de la manoeuvre au sol.

"African Lion" est un exercice interarmées combiné organisé chaque année par les Forces Armées Royales et les Forces Armées Américaines.

"African Lion 2023", qui se poursuivra jusqu'au 16 juin, dans sept régions du Maroc, à savoir : Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, reste un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine, et à renforcer l'échange entre les forces armées de différents pays, en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.