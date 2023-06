Nigeria: André Onana a rendu la finale de la LDC difficile selon Guardiola

Pep Guardiola n'a pu s'empêcher de dire du bien d'André Onana, le gardien de l'Inter Milan ayant rendu le match difficile aux joueurs de l'entraîneur de Man City.

André Onana est très apprécié et ce ne serait pas exagéré de dire qu'il est l'actuel meilleur gardien de but issu du continent africain. Cette saison avec l'Inter, il a disputé 41 matchs, menant les Nerazzurri à trois finales et remportant deux. Vainqueurs de la Supercoupe d'Italie et la Coupe d'Italie, ils ont échoué contre Man City dans l'ultime match de la LDC UEFA.

Grand architecte de la victoire de City contre l'Inter, Guardiola avait prédit qu'André Onana rendrait le match difficile pour les siens. Il a réitéré cela après qu'ils ont arraché leur premier titre en C1, le gardien camerounais n'ayant pas rendu cela facile pour les Citizens. « Identifier l'espace et vider le milieu de terrain est une qualité particulière. Normalement, les équipes ont de grands gardiens, mais il [Onana] est exceptionnel avec ses pieds », a déclaré l'entraîneur à Sport Mediaset après la finale gagnée.

« Quand vous avez un gardien de but comme Onana qui peut lire parfaitement où tout le monde doit passer, avec Calhanoglu et Barella, alors les attaquants le tiennent et déplacent le ballon. C'est très, très difficile. Ce serait un peu plus facile sans ce gardien de but, mais toujours très difficile », a poursuivi Guardiola à propos du Camerounais de 27 ans.