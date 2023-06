Ethiopie: De nombreux changements ont été apportés pour moderniser l'armée aérienne éthiopienne - Lieutenant-général Yilma Merdasa.

Addis-Abeba, le — : Le commandant de l'armée aérienne éthiopienne, le lieutenant-général Yilma Merdasa, a dévoilé que de nombreux changements ont été apportés pour moderniser l'armée de l'air éthiopienne.

Des responsables gouvernementaux, des experts des médias et d'autres parties qui ont participé au forum de discussion "Changer la culture du travail et élargir les horizons" organisé par l'agence des nouvelles éthiopienne ont visité les activités de transformation de l'armée de l'air.

Le commandant de l'armée aérienne, le lieutenant-général Yilma Merdasa, a indiqué au moment que les mesures de changement prises par l'institution ont montré qu'il est possible de construire un pays même en crise tout en notant que divers changements ont été apportés à l'armée de l'air pour fournir une main-d'oeuvre fiable et des armes modernes et pour rendre l'institution propre et attrayante.

En renforçant les capacités de l'armée, il est possible de libérer l'institution de toute pensée politique, religieuse et ethnique et d'en faire la fierté nationale de l'Éthiopie.

Officier des relations publiques de l'armée aérienne et commandant de la 5e escadre aérienne, le colonel Bruk Seifu, a dit qu'au cours des trois dernières années, un travail de développement efficace a été effectué sur l'institution en concevant des plans à court, moyen et long terme.

Selon lui, il était possible de construire une institution fiable capable de sécuriser l'espace aérien éthiopien en organisant la main-d'oeuvre et les armes modernes.

Il a noté qu'un travail de développement efficace est en cours pour créer un environnement de travail confortable en rendant le complexe de l'armée de l'air beau et attrayant.

Ceux qui ont participé à la visite ont également exprimé que les activités de l'Armée de l'Air en termes de main-d'oeuvre, de construction d'armes modernes et de travail d'embellissement et de développement des institutions au cours de la courte période sont incroyables.

L'un des visiteurs, le PDG de la société de Polta Media and Communication, Mohammad Hassan, a exprimé qu'il était étonnant que l'armée aérienne ait été amenée à une meilleure position grâce aux ressources humaines et aux réformes institutionnelles.