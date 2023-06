Madagascar: Industrialisation - Quatre unités de transformation pour le Vakinankaratra

La mise en place d'unités industrielles de transformation dans les districts continue. C'est au tour du Vakinankaratra d'en bénéficier.

Grande première pour Betafo et Faratsiho. Ces deux communes ont été dotées de leur toute première usine de l'histoire. Il a fallu attendre 63 ans après l'indépendance pour voir ces deux communes très productrices disposer d'une unité industrielle de transformation grâce au projet « One District One Factory » et de l'instauration des zones de pépinières industrielles.

Une politique de développement pilotée par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Quatre districts du Vakinankaratra ont été ainsi à l'honneur, jeudi. Ce n'est que justice pour cette région reconnue par la fertilité de ses terres, sa production agricole et fruitière variée et une population très travailleuse.

Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy a été ainsi au four et au moulin pendant deux jours. Après la séance ratée avec les députés, le ministre a tout de suite rejoint la région Vakinankaratra, réalisant un véritable marathon. Le périple a commencé à Ambatolampy avec une unité de transformation du lait et de production de fromage. Ambatolampy produit 900 litres de lait par jour dont une bonne partie ne trouve pas preneur.

Plus-value

Puis il a enchaîné à Antsirabe où une unité de transformation des pommes verra le jour. On le sait, le Vakinankaratra est la capitale des pommes mais elles sont consommées crues. Désormais on peut les transformer principalement en cidre et pourquoi pas en confiture ou en compote? Il n'y aura plus de production jetée faute de consommateurs ou à cause du pourrissement.

Les producteurs auront une plus-value avec la transformation. À Betafo et Faratsiho, les premières unités industrielles de l'histoire transformeront la pomme de terre en chips. Elles peuvent ingurgiter 100 kg de pommes de terre par heure. De quoi traiter la production annuelle de 100 000 tonnes de Faratsiho. Ce qui est sûr, c'est que les paysans ne se soucieront plus de l'évacuation des produits.

Quel que soit l'état des routes, ils peuvent transformer leurs produits sur place. En plus, l'installation de ces unités fera disparaître les intermédiaires. « Les producteurs se trouvent toujours au centre de la préoccupation de l'état », souligne le ministre Razafindravahy. La population de ces quatre districts était aux anges. Il y a de quoi étant donné que non seulement les produits seront conservés mais aussi et surtout, ces unités vont créer des emplois directs et indirects. Rien à dire, les districts du Vakinankaratra flirtent avec le développement grâce à l'installation de ces usines.