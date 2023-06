Afrique: L'Angola à la conférence mondiale de l'ITIE 2023

Luanda — L'Angola participe, du 13 au 14 de ce mois, à Dakar, la capitale du Sénégal, à la Conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive (ITIE).

Le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, dirige la délégation, composée, outre la composante gouvernementale, de représentants de l'industrie extractive dans le domaine des ressources minérales et des hydrocarbures, ainsi que des membres de la société civile au sein du Comité National de Coordination (CNC) de l'ITIE.

Diamantino Azevedo doit prononcer un discours lors de l'événement, autour des progrès réalisés en Angola en matière de transparence et les efforts de développement du secteur extractif, en mettant l'accent sur la prospection et l'exploitation future des minéraux considérés comme essentiels à la transition énergétique.

Parmi les dirigeants, des experts de l'industrie extractive et des académiciens et de la société civile s'attendent à des discours de Macky Sall, président du Sénégal, Helen Clark, secrétaire générale de l'ITIE, Mohamed Ghazouani, président de la Mauritanie, Jonas Store, Premier ministre de la Norvège ; Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, entre autres, dans un univers de plus de cent trente personnalités, représentant des pays des cinq continents.

Parallèlement, Diamantino Azevedo, Président du Comité National et de Coordination de l'ITIE en Angola et Ministre des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz, est invité par l'Ambassade britannique au Sénégal, à une réception dans la soirée du lundi 12 juillet.

Le Président João Lourenço a décidé de candidater l'Angola au membre de l'ITIE en 2020, en créant le Comité national de coordination, par le biais du décret présidentiel n. 117|20 du 1er septembre, le pays étant accepté comme membre n° 57 de l'Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive le 16 juin 2022.

À la fin de cette année, l'Angola doit présenter son premier rapport qui reflétera les avancées en termes de transparence dans l'exploitation et l'application des ressources financières de l'industrie extractive nationale.