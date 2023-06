Afrique du Nord: Tunisie-UE - Trois sommités européennes en visite à Tunis

Les visites successives du commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni, de la commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson, et des deux ministres de l'intérieur belge et portugais avaient permis de mieux appréhender la situation qui prévaut en Tunisie et d'informer les partenaires européens sur la nécessité de soutenir la Tunisie à surmonter ses difficultés économiques et sociales.

La présidente du conseil des ministres Italien, Georgia Méloni, a entamé aujourd'hui, une visite de travail en Tunisie, en compagnie de la présidente de la commission européenne Ursula Van Der Leyen et du premier ministre hollandais Marc Rutte.

Il s'agit de la deuxième visite de travail de la présidente du conseil des ministres Italien en une semaine, après sa récente visite du 6 juin, au cours de laquelle, elle a rencontré le président de la République et la cheffe du gouvernement.

Cette nouvelle visite se veut un témoignage du regain d'intérêt de l'union européenne à l'endroit de la Tunisie, matérialisé par la visite de ces trois hauts responsables.

La volonté européenne de soutenir notre pays dans sa lutte contre la migration irrégulière ne fait pas de doutes, sur fond de recrudescence du phénomène en méditerranée.

Les chiffres sont alarmants avec l'arrivée de plus de 50 mille migrants sur le sol Italien, dont 27 mille au départ des côtes tunisiennes. Près de 3400 tunisiens auraient été recensés.

Les visites successives du commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni, en date du 27 mars 2023, de la commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson, le 27 avril 2023, et des deux ministres de l'intérieur belge et portugais, le 10 mai 2023, avaient permis de mieux appréhender la situation qui prévaut en Tunisie et d'informer les partenaires européens sur la nécessité de soutenir la Tunisie à surmonter ses difficultés économiques et sociales.

Le choix européen d'associer le premier ministre hollandais à cette visite s'explique par les relations d'amitié unissant la Tunisie et les Pays- bas. Ses déclarations en faveur de la Tunisie, notamment lors de son entretien avec la cheffe du gouvernement, à Davos le 18 janvier 2023, en sont une parfaite illustration.

Il convient de rappeler que cette visite s'effectue à l'issue du sommet du G7, tenu à Hiroshima en mai dernier et dont la déclaration finale a encouragé la Tunisie à améliorer la situation économique et sociale du pays et à aboutir à un accord avec le fonds monétaire international (FMI).

Selon la presse Italienne, la présidente du conseil des ministres Italien et la présidente de la commission Italienne ont rencontré, en marge de ce sommet, la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva et évoqué la situation économique en Tunisie et son impact sur le dossier de la migration.