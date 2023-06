Congo-Kinshasa: Haut-Uele - « La réintroduction de 16 rhinocéros blancs au parc national de la Garamba est une réussite » (ICCN)

Seize rhinocéros blancs venus d'Afrique du Sud, ont été transférés en toute sécurité dans le parc national de la Garamba(Haut-Uele), vendredi 9 juin, a confirmé ce samedi l'Institut congolais pour la conservation de la nature(ICCN). Cette initiative vise à restaurer la richesse complète du complexe de la Garamba après que le dernier rhinocéros blanc a été victime du braconnage en 2006, affirme le service vétérinaire du parc.

Les seize rhinocéros blancs proviennent d'une réserve privée du Kwazulu Natal en Afrique du Sud.

Ils ont été transportés par avion en deux rotations jusqu'à la piste d'atterrissage de Doko, de la société Kibali mines à Durba dans le territoire de Watsa.

Ils ont été ensuite embarqués par camion et acheminés jusqu'au parc national de la Garamba, leur nouvel habitat.

Sur place, un personnel qualifié et un vétérinaire vont superviser leur acclimatation.

Pour l'ICCN, cette réintroduction fait partie d'une stratégie globale de conservation visant à assurer la survie de cette espèce menacée d'extinction.

Le parc de la Garamba est un lieu sûr qui bénéficie d'une protection adéquate, rassure l'ICCN.

Grâce à cette nouvelle acquisition animalière, le parc va attirer encore plus des touristes et donc générer des bénéfices pour les communautés locales et tous les Congolais de manière générale, a déclaré Milan Yves Ngangay, le directeur général de l'ICCN qui cogère le parc avec l'organisation internationale African Parks.

Stéphanie Baud, chargée de projet au parc de la Garamba, partage aussi le même enthousiasme quant à l'impact de l'arrivée de ces rhinocéros sur l'économie locale et nationale mais aussi sur le prestige du parc :

« On en espère beaucoup de bénéfices d'abord au niveau national car cette réintroduction de rhinocéros est un très bon signe pour le pays. Après au niveau local, le parc est un grand employeur dans la province (500 agents NDLR), on est en train de préparer l'ouverture du parc au tourisme à Garamba, pour le moment on est en saison de pluie et ce n'est pas la saison idéale. Aussi, il y a plusieurs contraintes logistiques à régler, mais on espère ouvrir le tourisme dans les prochains mois. Ainsi avec le développement du tourisme et toute l'attractivité qu'il va y avoir autour du développement des rhinocéros blancs, on espère bien que ça va générer des bénéfices pour les communautés, pour les communautés riveraines qui elles-mêmes sont ravies, vous avez vu comment les rhinocéros ont été accueillis et on est tous très heureux ».

Ce transfert crucial des rhinocéros blancs a été rendu possible grâce au soutien financier de la société Barrick Gold corporation, propriétaire de la mine d'or de Kibali.

Le rhinocéros blanc, plus gros mammifère terrestre après l'éléphant, était l'espèce emblématique et endémique au parc de Garamba avant que le dernier spécimen ne disparaisse à la suite du braconnage.