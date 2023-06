Tunisie: Ouverture de Carthage Dance 2023 - Le spectacle chorégraphique 'Archipel' en première tunisienne

TUNIS — Après sa première parisienne en mai dernier, le spectacle tuniso-français "Archipel" a fait sa première

tunisienne aux Journées Chorégraphiques de Carthage (JCOC), baptisées Carthage Dance, ouvertes samedi soir au théâtre des régions à la cité de la culture à Tunis.

Cette création chorégraphique d'une durée de 45 minutes est portée par la chorégraphe française Mathilde Monnier mettant en scène des danseurs du Ballet de l'Opéra de Tunis et les danseurs de l'Ensemble chorégraphique du Conservatoire National supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Il s'agit d'un projet qui a été réalisé en partenariat entre le Ballet de l'opéra au Théâtre de l'Opéra de Tunis, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) et l'Institut français de Tunisie (IFT).

Un documentaire de dix minutes qui revient sur le déroulement des répétitions et les composantes du projet, a été diffusé après le spectacle Archipel dont l'appellation vient de la signification de ce mot et son usage métaphorique dans cette performance de groupe qui renvoie au mouvement des corps.

Des témoignages y figurent dont ceux des chorégraphes tunisiens et français. Les chorégraphies ont été inspirées de leurs vécus respectifs, a indiqué Mathilde Monnier. La chorégraphe a évoqué une expérience extraordinaire réunissant deux équipes qui ne se connaissaient pas avant : 21 danseurs du côté de l'Opéra de Tunis et 12 du côté du Conservatoire ont travaillé séparément entre Tunis et Paris ».

Après de longs préparatifs, ils se retrouvent « ensemble pour mettre ce travail en commun, ce qui est grand challenge », dit-elle, vu le nombre assez important sur scène qui est aussi une première expérience pour la chorégraphe de rassembler autant de danseurs dans un même spectacle.

Auparavant, un spectacle musical du percussionniste et musicien tunisien Imed Alibi et la participation du français de l'artiste français Michel Marre et le chorégraphe burkinabé Sanou Yrma.

Dans son intervention à l'ouverture des JCOC, la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a déclaré que son département va poursuivre son appui à Carthage Dance afin de promouvoir la culture aussi bien que ce genre artistique qui rassemble tous les arts. Elle a également évoqué le rôle de cette manifestation dans la promotion de l'art chorégraphique en tant que plateforme de rencontre et de partage entre chorégraphes de divers pays.

Cette 4ème édition se déroule du 10 au 17 Juin 2023 sous la direction artistique de Salim Ben Safia.Carthage Dance est une expérience qui se poursuit pour la cinquième année, a déclaré le chorégraphe qui présentait la cérémonie d'ouverture. Il a fait savoir que cette édition placée sous le singe de la Transmission est traduite dans le projet d'Archipel, fruit d'une coopération tuniso-française avec la participation de danseurs tunisiens dont l'âge se situe entre 6 et 60 ans.

Carthage Dance propose des scènes alternatives et une programmation hybride entre danse, cirque, musique et théâtre. La manifestation accueille 179 artistes, danseurs et chorégraphes professionnels de sept pays dont la Tunisie, les Etats-Unis, la France, le Mozambique, le Madagascar, le Liban, le Maroc et la Suisse.

27 spectacles dont 17 tunisiens et 10 étrangers avec 10 spectacles et performances dans l'espace public, sur 9 scènes. Pour la première fois, Carthage Dance sera présent en dehors de Tunis avec trois représentations sur le site archéologique de Tuburbo Majus, El Fahs, près de Zaghouan.

Les chorégraphes investiront divers lieux fermés dont le théâtre des régions, le Théâtre national tunisien, le 4ème art, El Hamra, l'Institut Français de Tunis et le Théâtre municipal de Tunis. Des spectacles sont également programmés sur l'Avenue Habib Bourguiba, à Zaghouan ainsi qu'à l'Esplanade Miami aux Berges du Lac.