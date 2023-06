Maroc: Casablanca - Concert du Choeur des trois Cultures, un hymne à la paix et au rapprochement

Casablanca — Le Choeur des Trois Cultures a animé, samedi soir, à l'église Notre-Dame de Lourdes à Casablanca, un concert émouvant plein de messages promouvant la paix et le rapprochement entre les peuples.

Initié par la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée en collaboration avec la Junta de Andalucía et les ministères marocain et espagnol des Affaires étrangères, cet événement a permis au public venu nombreux de découvrir une expérience musicale très spéciale mue par l'amour et le respect de l'autre réunissant des artistes des deux Rives de la Méditerranée.

Dans un édifice religieux très symbolique, les choristes de religions et d'âges différents ont ouvert le bal par une oeuvre de contemplation improvisée sans texte et qui appelle à la méditation et à l'introspection avant d'enchainer avec l'oeuvre Requiem de Gabriel Fauré.

Après cette partie occidentale, la troupe musicale, composée de musiciens, interprètes et choristes de cultures, de religions et d'âges différents a gratifié le public d'une sélection d'oeuvres puisées dans le patrimoine musical marocain et andalous, notamment "Al Bourakia", "Hbib Al Qalb", "Achkt Tafla Andalusia et Mahanni Zine" et "Khlili".

Cette soirée artiste du Choeur des Trois Cultures s'inscrit en droite ligne avec les principes et valeurs portés par la Fondation Trois Cultures, en l'occurrence la promotion du dialogue interculturel et du respect de la diversité.

A cet égard, Maria Jesus Pacheco, membre du coeur de chambre de Séville, chargé de conduire l'oeuvre Requiem de Gabriel de Fauré, a souligné dans une déclaration à la MAP, qu'il s'agit d'un programme très intéressant qui mélange trois styles musicaux très différents avec des pièces de la culture occidentale et marocaine.

L'artiste Pacheco, également professeur de littérature à l'Université de Séville, a relevé que ce concert favorise l'interaction entre des artistes de différentes culturelles avec des Européens qui chantent des morceaux en arabe et des Marocains qui interprètent des oeuvres occidentales.

Et de mettre en avant l'intégration, le mélange des cultures et le partage musical qui se dégagent de ce genre d'initiatives notamment les moments de convivialité vécus lors des répétitions et des discutions entre les artistes.

Pour sa part, l'artiste marocain Rabii Merouane, chef du choral "Les voix du choeur" a relevé, dans une déclaration similaire, que ce projet a commencé en 2008 à Rabat et Essaouira avec comme objectif de rassembler des artistes de différentes nationales d'Espagne, du Maroc, d'Egypte, de France et de favoriser le mélange entre la musique arabe, occidentale et juive.

Il s'agit d'une expérience très spéciale pour véhiculer un message de paix et de rapprochement entre les peuples à travers la culture et la religion, a-t-il ajouté, notant que le programme prévoit des oeuvres classiques avec Requiem de Gabriel Fauré et une oeuvre improvisée qui s'appelle contemplation et un répertoire marocain revisité par les arrangeurs musicaux.

Quant à Carlos Cansino, chargé de conduire l'oeuvre Contemplation de José Manuel Gil, il s'est dit très honoré d'être ici au Maroc pour jouer dans de magnifiques places, mettant en avant la gentillesse et l'accueil chaleureux du peuple et des choristes marocains.

Et de souligner que les oeuvres interprétés lors de cette soirée sont très différentes les unes des autres avec notamment Contemplation, une oeuvre sans texte qui appelle à la paix et à la méditation pour réchauffer les coeurs de l'audience et Requiem, une musique funéraire pour le repos en paix, ainsi que cinq morceaux en arabe.

A cet égard, l'artiste Carlos Cansino a souligné que les artistes européens ont fait des efforts pour améliorer leur prononciation en arabe, notant que c'était un défi qui a été surmonté grâce à l'aide des choristes.

Le choeur des trois cultures est composé du côté marocain, fondamentalement par Les voix du Choeur de Rabat. Du côté espagnol, les participants sont une sélection de plusieurs choeurs et ensembles chorales comme Proyectoele, le Choeur de Chambre de Séville, la société musicale de Séville et le Choeur de l'association Amis de la Maestranza.

L'ensemble vocal est accompagné d'une sélection de vingt-neuf musiciens professionnels, principalement originaires du Maroc, possédant une vaste expérience et une excellente formation musicale avec un mélange de sons et instruments comme les violons et les contrebasses, accompagnés par le Kanoun, la percussion et le ney.