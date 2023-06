Maroc: SIEL - Remise du Prix du stand le plus accessible aux personnes en situation de handicap

Rabat — Le Prix du stand le plus accessible aux personnes en situation de handicap a été remis, samedi, à l'occasion de la 28è édition du Salon international de l'édition et du livre de Rabat (SIEL).

La cérémonie de remise du prix, qui est à sa 7è édition, a été présidée par la ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd.

Ce prix, organisé annuellement dans le cadre des activités du SIEL par le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, vise à sensibiliser les différents participants et les organisateurs de cette grand-messe annuelle du livre à la nécessité de prendre des mesures appropriées pour assurer les accessibilités pour les personnes en situation de handicap.

Cette initiative ambitionne également de sensibiliser les différents intervenants dans le domaine de l'édition et du livre, à l'occasion de cet événement culturel annuel majeur, au droit des personnes en situation de handicap d'accéder aux différents stands et dépendances de cet espace et de s'informer des nouvelles parutions.

Le Prix du stand le plus accessible dans la catégorie des exposants institutionnels a été décerné à l'Université Mohammed V de Rabat, tandis que le stand de Sochepress s'est adjugé le prix dans la catégorie des éditeurs privés.

A cette occasion, Mme Hayar a déclaré à la presse que ce prix a pour objectif de sensibiliser les exposants, qu'ils soient institutionnels ou éditeurs privés, à l'importance d'assurer les accessibilités aux différents stands.

La ministre a précisé que le jury, composé des représentants d'associations et des spécialistes dans le domaine du handicap, a visité 297 stands et approuvé une liste de critères d'évaluation, principalement en termes d'accessibilité des infrastructures, des activités et des contenus.

Elle a fait état d'une grande amélioration en matière d'accessibilité au profit des personnes en situation de handicap lors de cet événement culturel, notant qu'un certain nombre de stands ont inclus le braille ou la langue des signes.

Dans une déclaration similaire, M. Bensaïd a mis l'accent sur l'importance de cette initiative, estimant que l'implication de son département est nécessaire non seulement dans ce salon mais dans toutes les activités organisées par le ministère et même dans les structures bâties afin de respecter les normes nationales et internationales dans ce domaine.

Il a ajouté que les citoyens en situation de handicap ont le droit d'accéder à ces espaces de manière normale, car il s'agit d'un droit constitutionnel, et compte tenu aussi de l'adhésion du Maroc aux conventions internationales en la matière.

L'engagement commun des deux ministères contribue à concrétiser le respect des normes nationales et internationales en matière d'accessibilité, y compris lors du SIEL.