Maroc: Ifrane - L'Université Al Akhawayn fête sa 24ème promotion

Ifrane — L'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a organisé, samedi, une cérémonie de remise des diplômes à sa 24ème promotion, en présence du Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, des membres du Conseil d'Administration de l'Université, ainsi que d'autres personnalités.

Cette promotion de 2023 compte quelque 534 lauréats de toutes disciplines confondues, dont 58,5 pc de jeunes filles, contre 56 pc l'année précédente, et 60 pc en 2019.

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil d'administration de l'université, Abdellatif Jouahri, a souligné que l'Université Al Akhawayn, qui obtenu en 2017 une accréditation institutionnelle et académique de la prestigieuse Agence Américaine NECHE (New England Commission of Higher Education) pour une période de cinq ans, a de nouveau reçu la reconnaissance de cet organisme américain de premier plan dans ce domaine pour une période plus longue, soit dix ans.

"Nous avons tous le droit d'être fiers pour cette accréditation qui constitue, un certificat qui prouve la qualité des programmes de formation de l'université, l'efficacité de son modèle d'organisation, et son adéquation avec les meilleures normes américaines en vigueur en la matière, d'une part, et consacre sa position en tant que première institution non américaine dans le continent africain, d'autre part" , a-t-il ajouté.

M. Jouahri a aussi souligné que cette réalisation n'est pas le fruit du hasard mais le résultat de la conjugaison des efforts de toutes les composantes de l'établissement depuis des années, au cours desquelles l'Université a oeuvré à l'adoption de plans stratégiques quinquennaux qui lui ont permis, d'adapter la qualité de ses programmes aux exigences du marché du travail, d'approfondir sa dimension internationale, d'encourager la recherche, l'innovation et la découverte, et d'adopter une politique de communication efficace à travers la garantie d'une pérennité financière, la mise en place d'une infrastructure moderne et une rationalisation optimale des dépenses.

"Nous sommes désormais au coeur du plan stratégique 2020-2025, que nous avons considéré comme participatif et ambitieux, et autour duquel adhérent toutes les composantes de l'Université afin de réussir tous ses piliers", a fait savoir le président du Conseil d'administration de l'Université Al Akhawayn.

M. Jouahri a indiqué dans ce cadre que tous les membres du Conseil d'administration suivent l'action des responsables de l'université de manière permanente et continue, et ne ménageront aucun effort pour réussir ce projet pour que l'Université Al Akhawayn demeure un édifice de rayonnement et de succès et synonyme de leadership et d'excellence.

Il a également rappelé que le secteur de l'éducation nationale connaît des réformes structurelles et une accélération sans précédent en matière d'offre académique et universitaire, tout en soulignant l'impérieuse nécessité pour les institutions oeuvrant dans ce domaine d'accompagner tous ces changements.

Pour sa part, le président de l'Université Al Akhawayn, Amine Bensaid a tenu à féliciter les lauréats de cette promotion, ajoutant que "nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer vos réalisations lors de votre incroyable voyage à l'Université Al Akhawayn". Il a mis l'accent sur les efforts déployés par les corps enseignant et administratif et l'appui des parents qui ont permis aux lauréats d'accomplir leur études et d'obtenir leurs diplômes.

Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, le vice-président de la chaîne d'approvisionnement et des usines de fabrication de Boeing, Ihssane Mounir, invité d'honneur de cette cérémonie, a exprimé sa joie de voir ces jeunes de l'Université Al Akhawayn achever leurs études dans un contexte traditionnel marocain conforme au système d'enseignement américain, précisant que ces lauréats auront des opportunités magnifiques du fait qu'ils ont des compétences uniques dont le monde a besoin actuellement.

Le nombre des lauréats formés par l'Université Al Akhawayn depuis sa création en 1995 est estimé à 7.005 diplômés, toutes disciplines confondues.

La cérémonie de remise des diplômes à la 24ème promotion de l'Université Al Akhawayn a été marquée par des activités artistiques exécutées par les étudiants de l'université.