Angola: L'UNITA considère qu'il est nécessaire d'éliminer la subvention du carburant

Luanda — Le président de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, a considéré, samedi, à Luanda, l'élimination de la subvention au prix de l'essence comme une mesure nécessaire, malgré le péché dans le choix de sa mise en oeuvre.

"Nous déclarons publiquement que l'élimination de la subvention au carburant est une mesure nécessaire, mais qu'il manque le calendrier et les mesures complémentaires pour sa mise en oeuvre", a souligné le leader de l'UNITA lors de son intervention à la 6e réunion ordinaire du parti.

Cependant, le politicien a ajouté que le gouvernement n'a pas encore présenté de justification justifiant le manque de poursuite économique de la structure productive du pays, c'est pourquoi il n'est pas possible de caractériser les politiques adoptées pour la promotion de la production industrielle associée à la chaîne de pétrole et gaz.

Le dirigeant de l'UNITA ajoute que, malgré cela, le gouvernement est intervenu dans la définition des prix des biens et services, dans des secteurs de l'économie tels que le transport routier et l'énergie, car ils sont des éléments clés de la mobilité spatiale de la population, sans toutefois , utiliser à bon escient les mécanismes de promotion de la transparence et de l'accès à l'information, indispensables à la consolidation du régime démocratique et à la définition de politiques publiques au service du bien-être des populations.

Le gouvernement a annoncé, la semaine dernière, l'ajustement du prix de l'essence, qui est passé de 160 à 300 kwanzas le litre.

Le nouveau tableau, qui ne couvre pas les taxis, les motos-taxis et les navires de pêche artisanale, est entré en vigueur le vendredi 2 juin, après son annonce par l'Exécutif.

Avec le retrait de la subvention progressive sur le prix de l'essence, l'État économise 400 milliards de kwanzas, avec un poids de 40 % en subventions sur les carburants.

Le gouvernement indique que l'attribution de subventions aux prix des carburants est une mesure économique et sociale, résultant d'une combinaison de politique fiscale et de politique des revenus et des prix, soutenue par le décret présidentiel n.º 206/11, du 29 juillet, qui approuve la loi générale Bases de l'organisation du système national des prix et par le décret présidentiel n° 283/20 du 27 octobre.

Les données recueillies montrent qu'en 2022, l'État a supposé une subvention totale de 1,98 milliard de Kz, le diesel étant le carburant qui représente le poids le plus important de ces dépenses, avec 1,35 milliard de Kz (68,1 % du total). L'essence a une valeur de 458,78 milliards de Kz (23,2% du total).