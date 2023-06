Afrique: La population chinoise vieillit et s'enrichit - Leçons des politiques publiques à tirer par certains pays africains

analyse

Pendant des décennies, la Chine a été le pays le plus peuplé du monde. Mais cela a changé. Sa population a culminé et est en train de diminuer.

Le pays a atteint des niveaux élevés de croissance économique pendant quatre décennies, réduisant la pauvreté et augmentant les revenus par habitant. Entre 1978 et 2018, l'économie chinoise a progressé en moyenne de 9,8 % par an. Aujourd'hui, elle est la deuxième plus grande économie du monde après les Etats-Unis.

Le profil démographique de la Chine a joué un rôle clé dans son développement. Un nombre élevé de naissances dans les années 1950 et 1960, ainsi que des progrès en matière de santé publique et d'éducation de base, ont entraîné, à partir des années 1970, une explosion de la taille et de la part de la population chinoise en âge de travailler. On estime que cela a contribué à environ 15 % de la croissance de la Chine entre 1980 et 2000.

La Chine a tiré parti de son profil démographique grâce à des politiques qui ont permis de capter cette population en âge de travailler.

J'étudie l'économie politique du changement démographique en Chine et les relations entre l'Afrique et la Chine depuis deux décennies. Plus récemment, j'ai écrit un article sur le pic démographique de la Chine.

Une partie de cet article analyse les leçons que l'Afrique peut tirer de la stratégie de développement de la Chine, même si la Chine est très différente des nations africaines à bien des égards.

Les pays africains ont également des profils démographiques différents. J'ai donc créé deux grandes catégories - ceux qui ont un pourcentage élevé de jeunes et ceux qui ont une proportion importante de personnes en âge de travailler - et j'ai défini les politiques sur lesquelles ils pourraient se concentrer dès maintenant.

Les ajustements de la Chine

La Chine craignait que sa population devienne d'abord "vieille" avant qu'elle ne devienne économiquement riche par habitant. Dès les années 1980, alors que la Chine était encore jeune et pauvre, elle craignait que cela n'entrave son développement à long terme.

Pour éviter cela, elle a modifié l'orientation de sa politique de développement.

J'ai examiné un certain nombre d'aspects de la manière dont cela s'est déroulé, et par exemple la situation unique en Chine autour de la mise en oeuvre d'une politique de l'enfant unique. Ici, cependant, je simplifie l'approche chinoise globale de la démographie économique et du développement au fil du temps en deux aspects simplifiés qui sont pertinents pour les décideurs politiques et les praticiens du développement dans le contexte du développement de l'Afrique.

Tout d'abord, la Chine a exploité le potentiel du dividende démographique à bas salaires de sa population active "jeune" et "pauvre" de la fin des années 1970. Deuxièmement, elle s'est préparée à soutenir l'économie et des centaines de millions de personnes âgées à partir des années 2020.

À la suite du baby-boom des années 1950 et 1960, entre le milieu des années 1970 et 2010, la part de la population chinoise en âge de travailler (mesurée par les personnes âgées de 15 à 65 ans) est passée de 55 % à 73 % de la population totale.

L'exploitation du potentiel de productivité des personnes en âge de travailler a contribué aux réformes qui ont ouvert l'économie chinoise à partir de la fin de l'année 1978. Un aspect majeur de l'ouverture au commerce et à l'investissement direct étranger était une stratégie de développement côtier. Des zones économiques spéciales ont été créées pour attirer les investissements étrangers.

En outre, dans les années 1990, la Chine a développé et modernisé son secteur universitaire.

Au cours de cette période, la Chine a également procédé à des réformes politiques qui, en fin de compte, soutiendraient de nouvelles sources de croissance pour plus tard,lorsque les régions économiques frontalières de la Chine devront être tirées par la qualité plutôt que la quantité de main d'oeuvre. Il s'agit notamment de l'industrie manufacturière et des services à forte valeur ajoutée, y compris la gestion des retraites et du patrimoine. Ce sont des secteurs que la Chine promeut aujourd'hui, avec un succès mitigé.

Parallèlement, à partir des années 1980 et dans les années 1990, la Chine a progressivement mis en place l'architecture de base d'une politique et d'un cadre législatif en matière de soins aux personnes âgées. Les décideurs politiques ont commencé à mettre en place un système national de retraite et de soins de santé, de manière plus intensive à partir des années 2000. Ils ont commencé à se préparer à passer d'un nombre élevé de cas de maladies infectieuses à un nombre plus important de maladies chroniques au fur et à mesure que la population vieillissait. Il s'est également préparé à offrir un niveau d'assurance maladie très basique, même aux personnes les plus pauvres et les plus éloignées.

Depuis les années 2010, les soins aux personnes âgées font l'objet d'une attention encore plus grande.

Lorsque la population chinoise en âge de travailler a atteint son maximum en 2010, les bases étaient en place pour les centaines de millions de personnes qui devraient devenir des retraités au cours des années 2010, 2020 et 2030. Pour éviter qu'ils ne retombent dans la pauvreté à un âge avancé, la Chine a mis en place un revenu de base et une assurance maladie.

Leçons pour l'Afrique

La politique de l'enfant unique de la Chine a certainement joué un rôle important dans son approche du développement. Mais cette approche est pertinente pour tous les pays, y compris ceux d'Afrique où l'espérance de vie augmente. Cela signifie généralement que la part de la population âgée augmente.

Les pays africains couvrent un large éventail du spectre démographique. Par exemple, l'île Maurice est déjà considérée comme "vieillissante", selon la métrique standard : plus de 7 % des citoyens sont âgés de 65 ans et plus.

En revanche, le Niger est le pays le plus "jeune" du monde. À peine plus de 2 % de sa population est âgée de 65 ans et plus. Toutefois, de nombreux pays sont confrontés à un avenir proche ou à moyen terme dans lequel ils auront une forte proportion de citoyens en âge de travailler qui voudront des emplois, de la nourriture et des opportunités de vie. Cette situation est due à l'augmentation de l'espérance de vie dans la plupart des pays, qui accroît le nombre de personnes âgées, et à la baisse des taux de natalité, qui réduit parallèlement la part de population des citoyens plus jeunes.

Que doivent donc faire les pays ?

Les pays "jeunes" doivent investir davantage dans les soins de santé de base, en particulier dans la santé maternelle. Les soins de santé de base réduisent en fin de compte le taux de fécondité à mesure que la confiance dans la survie de chaque enfant s'accroît.

Ils doivent également investir dans l'éducation, en particulier dans l'école primaire pour tous les enfants.

Une poignée de pays africains se trouvent dans le créneau du dividende démographique - ils ont une proportion favorable de citoyens en âge de travailler. Il s'agit notamment du Maroc et de l'Afrique du Sud. Leur tâche devrait consister à se concentrer sur la création d'emplois et sur un environnement commercial qui attirera les investissements à forte intensité de main-d'oeuvre. Cela permettra de maximiser les emplois.

Dans le même temps, il est important d'augmenter la productivité par travailleur et de s'adapter aux nouvelles frontières technologiques. Il en résultera un groupe de diplômés bien formés, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie.

Ils doivent également préparer l'économie et la société à accueillir une proportion élevée de personnes âgées au cours de la dernière phase de développement des revenus moyens.

La Chine et l'île Maurice s'efforcent déjà de mettre en place un système de retraite de base durable pour les personnes âgées.

Vieillir avant d'être riche

La démographie économique de la Chine - vieillir avant de devenir riche - est désormais relativement courante.

Au cours de ce siècle, l'amélioration de la santé publique, l'accès aux technologies de planification familiale et l'éducation des filles, entre autres facteurs, ont permis à de nombreux pays en développement de connaître une baisse de la mortalité et de l'indice synthétique de fécondité pour un revenu par habitant plus faible.

De ce fait, de nombreux pays vieillissent sans s'enrichir, ce qui représente une menace pour de nombreux aînés pauvres et perspectives économiques nationales stagnantes.

C'est pourquoi il est important de faire progresser les politiques de développement économique en fonction de l'évolution démographique. C'est ce que la Chine a fait lorsqu'elle était encore pauvre et jeune.

En s'inspirant de l'expérience chinoise et en élaborant des politiques claires, les pays africains peuvent exploiter leur potentiel économique et démographique.

Senior Researcher, South African Institute of International Affairs and Associate Professor at the China Studies Centre, University of Sydney