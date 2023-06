Maroc: Andalousie - Accord de partenariat entre la Chambre de commerce de Motril et la CCIS de l'Oriental

La Chambre de commerce de Motril (Andalousie) et la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de l'Oriental ont conclu, mardi, un accord de partenariat visant à renforcer les liens de coopération entre les deux institutions.

Signé par le président de la Chambre de commerce de Motril, Julio Rodríguez, et le président de la CCIS de l'Oriental, Abdelhafid El Jarroud, l'accord, qui a pour objectif de contribuer au développement des relations sociales, commerciales et économiques entre les deux territoires, met en avant la "position privilégiée" des ports de Motril et de Nador, en Europe et en Afrique, rapporte la MAP.

Il stipule un échange systématique d'informations et la promotion des formes traditionnelles de commerce, par la création d'entreprises conjointes, ainsi que l'apport réciproque d'une coopération et d'un soutien technique, afin de faciliter la participation des entreprises et entités respectives aux événements organisés par les deux Chambres, indique un communiqué de la Chambre de commerce de Motril (sud de l'Espagne), publié mercredi.

Dans ce sens, M. Rodriguez a souligné que cet accord "cherche à générer des espaces stables et réguliers d'échanges socio-professionnels" pour promouvoir les opportunités d'affaires entre les deux territoires.

"Nous devons utiliser le potentiel et les ressources des deux parties pour stimuler le commerce, l'industrie, le développement de leurs territoires et la coopération mutuelle entre leurs partenaires et les administrations existantes où les deux chambres exercent leurs activités", a résumé le président de la Chambre de commerce de Motril, cité dans le communiqué.

Pour sa part, M. El Jarroudi a mis en exergue le potentiel des deux territoires unis par la même mer, ce qui fait de Motril et de Nador le pont qui relie l'Afrique et l'Europe, relevant que ce positionnement favorise l'enrichissement mutuel et le partenariat entre les entreprises des deux parties.