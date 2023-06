Afrique: Sven Vandenbroeck - « Ça fait très mal »

Le coach du Wydad s'est exprimé en conférence de presse après le nul face à Al Ahly au Stade Mohammed V de Casablanca, en match retour de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies 2022-2023. Un score insuffisant pour conserver le trophée après la défaite 2-1 ramenée une semaine plus tôt du Caire, au match aller.

Pour Sven Vandebroeck, c'est sur les petits détails qu'Al Ahly a pu tirer son épingle du jeu face à son équipe, en match retour de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies 2022-2023 de la CAF, sanctionné par un nul 1-1 au Stade Mohammed V de Casablanca.

« On a peut-être joué un peu stressés, surtout en deuxième mi-temps... J'ai toujours dit que ça allait se jouer sur les détails et aujourd'hui, on a vu que c'est un coup franc et un corner, deux phases arrêtées qui ont finalement décidé du sort de cette finale à la fin », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le technicien estime qu'il n'a rien à reprocher à ses joueurs qui, de son point de vue, ont tout donné, sans que la chance ne penche malheureusement de leur côté. « C'était deux équipes équilibrées, malheureusement, ça ne tombe pas de notre côté et ça fait très mal. Je ne peux rien reprocher aux joueurs, ils ont tout donné, en Egypte et ici. Malheureusement, dans le score, ce n'était pas pour nous », a indiqué le coach wydadi.

Il reconnaît tout de même que son équipe a souffert d'une domination égyptienne vers la fin de la partie. Une situation qu'il impute aux changements tactiques intervenus côté Al Ahly. « C'est Al Ahly qui a augmenté le rythme grâce à ses remplacements, ce n'est pas nous qui avons baissé le rythme. Ils ont augmenté le rythme pour trouver le but. Pour moi, ils n'étaient pas dangereux mais tu sentais que dans la possession et dans la puissance, ils étaient un peu plus forts que nous en ce moment-là », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « On a essayé de rectifier avec un milieu de terrain en plus pour trouver l'équilibre, malheureusement, on prend ce but sur un corner ».

Quatrième entraineur à s'asseoir sur le banc du Wydad depuis le début de la saison, Sven Vandenbroeck n'a pas l'intention de quitter son poste après cette contre-performance en finale de la Ligue des Champions. Il entend contribuer à résoudre certaines difficultés qui ont émaillé la saison du club. « Je ne vais pas démissionner, on va essayer de résoudre tous ensemble comme club, joueurs, effectif, administration, président pour le futur », a-t-il fait savoir.

Mais il craint malgré tout que ce trophée manqué atteigne le mental des joueurs dans la perspective des autres échéances à venir, dont une demi-finale de la Coupe du trône face au Raja Casablanca, leur éternel rival. « Une défaite, ça pèse lourd, surtout dans les petites blessures, dans le physique et dans le mental. Mercredi, on va rejouer en championnat et samedi aussi. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour remettre tout le monde mentalement dans les bonnes circonstances, je suis sûr que ça va avoir un impact, maintenant, on va voir le pourcentage d'impact que ça va avoir. Dès demain, on va travailler pour les autres objectifs, ça veut dire que demain, on commence avec un travail mental », s'inquiète le technicien.