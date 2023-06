Afrique: Marcel Koller - « Mes joueurs ont fait un match solide »

Le patron de l'encadrement technique d'Al Ahly, Marcel Koller était tout heureux après le 11ème sacre de son équipe en Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF. Un trophée remporté à la suite du nul 1-1 arraché ce dimanche 11 juin 2023 au soir, au Stade Mohammed V de Casablanca, complétant la victoire 2-1 obtenue au match aller au Stade International du Caire.

En conférence de presse d'après-match, Marcel Koller n'a pas dissimulé sa joie. Le technicien suisse se réjouit d'avoir vu ses plans fonctionner, alors que malgré la victoire 2-1 au Stade International du Caire à la manche aller, son équipe demeurait dans une situation délicate, avec le but concédé à domicile.

« Je suis heureux d'être couronné champion d'Afrique, nous savions que le match allait être difficile. Nous avons gagné la première étape au Caire 2-1, et j'ai dit que la clé pour gagner le trophée était de marquer lors du match retour au Maroc. Nous avons abordé le match comme nous le voulions, nous sommes arrivés à ce que nous voulions et nous sommes satisfaits du résultat et de ce trophée», a-t-il déclaré.

Le patron du banc de touche d'Al Ahly est revenu le match et a expliqué les changements qu'il a effectués en deuxième mi-temps. « Les joueurs ont fait un match solide, ils ont bien joué... Nous voulions plus d'énergie en deuxième mi-temps. Nous avons raté beaucoup d'occasions et, malheureusement, nous aurions pu jouer mieux que nous l'avons fait, marquer d'autres buts, mais cela ne s'est pas produit», a-t-il expliqué.

Il poursuit : « Ma décision de changer des joueurs pendant le jeu était dans l'intérêt de l'équipe dans son ensemble et pas seulement du joueur ou des individus. Je suis responsable et je prends les décisions que je trouve en faveur du groupe et de l'équipe. J'étais concentré sur mon équipe et les changements que j'allais faire, et je ne m'intéressais pas à ce que l'adversaire allait faire comme changements».

Le technicien suisse a salué la force mentale de ses joueurs qui n'ont pas faibli face à la pression exercée par les supporters du WAC pendant tout le match. Il explique avoir préparé ses joueurs à faire face à cette ambiance « hostile » qui allait descendre des gradins du stade "Mohammed V" de Casablanca.

« Les supporters du Wydad étaient nombreux et ils ont tonné tout au long du match. C'est un public important et bien connu sur le continent. Cette foule n'a pas réussi à nous intimider. Nous avons pu obtenir un résultat positif et gagner le trophée »