Afrique du Nord: Le CCG salue le compromis des parties libyennes lors de leurs réunions au Maroc

Riyad — Le Conseil ministériel du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) s'est félicité du compromis atteint par la Commission mixte (6 + 6) chargée par la Chambre des Représentants et le Haut Conseil d'État libyens, lors de ses réunions tenues les 6 et 7 juin dans le Royaume du Maroc, au sujet des lois régissant l'élection du chef de l'État et des membres du Parlement, le qualifiant d'étape positive et constructive vers la tenue des élections Présidentielles et législatives.

Le Conseil ministériel, qui a tenu sa 156ème session ce dimanche à Riyad, a réitéré ses positions et ses décisions fermes concernant la crise libyenne, mettant l'accent sur la nécessité de préserver les intérêts du peuple libyen frère, d'assurer la sécurité, la stabilité et le développement en Libye, de préserver sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale, ainsi que de mettre fin à toute ingérence dans ses affaires intérieures en retirant toutes les forces étrangères et les mercenaires du territoire libyen.

Dans la Déclaration finale de cette session, le Conseil a également renouvelé son soutien aux efforts de l'Envoyé des Nations Unies pour parvenir à une solution politique, organiser des élections et unifier les institutions de l'État, en vue de réaliser les aspirations du peuple libyen et jeter les bases de la sécurité et de la stabilité dans le pays.