Cote d'Ivoire: Montpellier - Elye Wahi convoité par plusieurs clubs

Auteur de 19 buts en 33 matchs cette saison avec Montpellier et une des grandes révélations de la Ligue 1, Elye Wahi pourrait quitter son club cet été.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'attaquant d'origine ivoirienne attise la convoitise. L'information a été confirmé par le président de Montpellier, Laurent Nicollin qui a révélé que plusieurs clubs s'intéressent à lui, notamment de grosses écuries.

« Les choses sont claires. S'il trouve son compte et nous aussi, il partira, sinon il restera. Il a encore deux ans de contrat, cela montre que le club travaille sereinement. Comme ailleurs, il aurait pu partir librement et on aurait touché zéro. Nous on a su le prolonger. On fait de notre mieux pour bloquer nos joueurs de talent et les vendre comme il faut s'ils veulent partir. Tous les jours, je vois Bruno Carotti au téléphone avec son agent, je n'ai pas la certitude que l'on ait un accord à ce jour avec un club. L'agent a quatre ou cinq gros clubs et je ne vous les dirai pas (sourire). Monaco ? Peut-être pas... Arsenal ? Je ne sais pas. Elye mérite d'être dans un grand club et au regard des clubs cités, il y en aura un grand, oui », a-t-il fait savoir dans l'émission de France Bleu 100% Paillade.

A noter que Montpellier travaille déjà à trouver un remplaçant à Elye Wahi et le nom d'Andy Delort est cité.