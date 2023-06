Egypte: LDC CAF - Amr El Solia (Al Ahly) confiant avant de défier Wydad

Le milieu d'Al-Ahly s'est exprimé, en marge de la journée portes ouvertes organisée à l'intention des médias, autour du club égyptien, à quelques heures de la manche retour de la finale de la Ligue des Champions 2022-2023.

« Nous travaillons pour obtenir un résultat positif au match retour à Casablanca. Tous les joueurs sont concentrés et conscients de leurs responsabilités, et si Dieu le veut, nous retournerons au Caire avec le titre », a confié Amr El Solia, de passage en zone mixte.

Malgré le public impressionnant qui s'apprête à aller pousser le Wydad et le but concédé à domicile au match aller, le milieu de terrain reste entièrement confiant. « Nous sommes habitués aux confrontations difficiles ces dernières années. Tout le monde est prêt à donner tout ce qu'il a pour gagner le match et décrocher le titre, et nous savons aussi que le Wydad fera tout son possible sur son terrain, et devant son public. Cependant, nous, les joueurs, sommes pleinement préparés pour cette rencontre», a-t-il assuré