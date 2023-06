Maroc: Finale LDC CAF - Wydad - Sven Vandenbroek, « Nous devons gagner »

L'entraîneur du Wydad Casablanca alerte ses joueurs sur l'enjeu du match décisif de la finale de la LDC CAF contre Al Ahly ce dimanche au Maroc.

Sven Vandenbroek et le WAC ont perdu 2-1 le match aller au Caire. Cependant, ce résultat est un avantage et l'entraîneur de l'équipe marocaine le sait. « Nous sommes dans une situation où nous devons gagner. Actuellement, l'avantage est sur Ahly et nous savons qu'ils ne voudront pas perdre cet avantage facilement. Ce sera un match difficile mais le but que nous avons marqué au match aller nous donne un avantage », a déclaré l'entraîneur du Wydad lors de la conférence de presse d'avant-match, samedi au Stade Mohamed V de Casablanca.

« C'est un match important, non seulement pour moi, l'équipe et les fans du Wydad, mais aussi pour le public marocain. Une équipe marocaine n'a jamais remporté la Ligue des champions d'affilée et c'est une course contre l'histoire pour nous », a poursuivi Vandenbroeck. Le match débute ce soir à 19H GMT au Stade Mohammed V de Casablanca, où près de 60 000 fans sont attendus.