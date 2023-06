Madagascar: Gadget populaire - Pointeur laser vert, attention danger !

En vogue depuis environ deux ans, à chaque veille de la fête nationale, le pointeur laser vert est un gadget qui regagne en popularité chez les enfants, en ce moment, mais l'usage de cet objet n'est pas sans danger.

Attention les yeux ! Le pointeur laser vert qui commence à nouveau à séduire les enfants en cette période de veille de la fête nationale, est un véritable danger pour l'oeil humain. Cet objet peut, en effet, disposer d'une forte puissance et en cas de projection à courte distance vers les yeux, pourrait en seulement quelques secondes, brûler la rétine.

Les enfants ne sont pas toujours conscients de ce danger. Et pourtant, le soir, les rayons verts qui traversent le ciel, pointés sur les murs des immeubles et sur toute autre surface, se multiplient ces derniers jours. Plus il pointe loin, mieux c'est ! La portée du pointeur dépend justement de sa puissance. On assiste même à des batailles ou à des chorégraphies de rayons verts.

Jusque-là, aucun danger majeur. Seulement, les enfants ont tendance à pointer vers les véhicules et les passants, avec les risques que cela représente. Les rayons, non seulement aveuglent, mais endommagent les yeux, avec de possibles impacts irréversibles en cas d'atteinte rétinienne.

En effet, contrairement aux années passées, les pointeurs utilisés par les enfants ne sont plus des gadgets à piles, mais des produits rechargeables, disposant, de ce fait, d'une certaine puissance. Absorbée par la rétine, la lumière provenant de l'objet peut provoquer une coagulation des vaisseaux dans l'oeil, avec de graves conséquences.

Aussi, les appels à la sensibilisation se multiplient-ils, afin d'éviter que des cas graves de blessures oculaires ne surviennent. Les enfants sont appelés à ne jamais pointer les lasers verts vers autrui.

Usages réglementés

Il faut savoir que les pointeurs lasers sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur puissance. En Europe, seuls ceux de la classe 1 et 2 sont autorisés à la vente au grand public.

Ceux de classes supérieures sont destinés à un usage professionnel et, par conséquent, non autorisés à la vente au public et à un usage domestique. Toutefois, il est facile de s'en procurer sur internet.

A Madagascar, les pointeurs lasers verts disponibles sur le marché, proviennent, en majorité, de Chine et sont accessibles moyennant quelques billets bleus. En général, les clients qui en font un usage de divertissement pour les enfants, ne cherchent pas à savoir la puissance (ni la dangerosité) des produits.

Ailleurs, l'usage des pointeurs laser verts a longtemps été dénoncé dans d'autres domaines, notamment dans le milieu du sport, entre autres, le football, et ce, depuis plus d'une décennie.

L'objet est utilisé par des supporters pour aveugler le gardien de but ou pour gêner un joueur dans sa progression sur le terrain. De quoi susciter des réactions de tous bords et des interdictions dans certains stades. Autant d'usages qui représentent le même danger pour la santé oculaire.