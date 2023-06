Afrique: Coopération entre la Chine et le monde arabe - Le volume des échanges commerciaux a atteint 430 milliards de dollars en 2022

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah a inauguré aujourd'hui, le dimanche 11 juin 2023 à Riyad, la dixième session de la Conférence des hommes d'affaires arabo-chinois 2023, organisée par le ministère de l'Investissement saoudien en partenariat avec le secrétariat général de la Ligue des États arabes, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international et l'Union des chambres arabes sous le slogan «Coopération pour la prospérité ».

Selon un communiqué de presse, lors de son allocution à cette conférence, parrainée par le Prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, le ministre saoudien des Affaires étrangères a affirmé la volonté du prince héritier pour élever le niveau du travail afin d'atteindre des résultats à la hauteur de ce partenariat historique et avant-gardiste dans tous les domaines d'investissement stratégiques entre les pays arabes et la République populaire de Chine.

«La conférence est une opportunité à saisir pour renforcer et consolider l'amitié historique sino-arabe et oeuvrer à la construction d'un avenir commun vers une nouvelle ère qui rapporte du bénéfice aux peuples et maintient la paix et le développement dans le monde », a déclaré le prince Faisal bin Farhan.

Il a ajouté que le slogan de la conférence «Coopération pour la prospérité » reflète la grande importance, le grand potentiel et les visions communes qui résident dans les relations commerciales et d'investissement entre le monde arabe et la Chine, et met en lumière la manière d'entente commune et l'échange des expertises et le lancement de nouvelles opportunités de croissance et d'investissement, qui assureraient la prospérité, le progrès et l'épanouissement des peuples de la région et du monde.

Le ministre des Affaires étrangères a évoqué la visite historique réussie du président chinois Xi Jinping à Riyad en décembre 2022, qui a renforcé davantage les liens entre les deux pays.

Il a souligné que la Chine est le plus grand partenaire commercial des pays arabes. Il a révélé que le volume total des échanges commerciaux entre les deux parties ayant atteint 430 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance de 31 % par rapport à 2021. Il a indiqué que le Royaume d'Arabie saoudite représente le 25% du total des échanges commerciaux entre la Chine et les pays arabes, où le volume des échanges commerciaux entre le Royaume et la Chine a atteint 106,1 milliards de dollars en 2022, soit un taux d'augmentation de 30% par rapport à 2021.

Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a précisé que les relations arabo-chinoises s'étendent à travers l'histoire et plongent dans ses profondeurs, car la communication entre les peuples arabe et chinois constituait un élément d'équilibre, de compréhension et confiance. Il a souligné que le mécanisme de la conférence des hommes d'affaires arabo-chinois est l'un des premiers mécanismes mis en place dans le cadre du Forum de coopération sino-arabe, car il a clairement contribué à renforcer le processus de développement économique et social dans les pays arabes et la Chine.