Algérie: Limitation des risques liés aux catastrophes - Le président de la République ordonne aux walis d'actualiser les listes des moyens d'intervention

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a enjoint aux walis, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'actualiser tous les six mois les listes des moyens, matériels et humains, d'intervention en cas de catastrophes, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Dans ses orientations concernant le projet de loi portant règles de prévention, d'intervention et de limitation des risques liés aux catastrophes dans le cadre du développement durable, le président de la République a mis l'accent sur "l'importance extrême des opérations proactives et de la veille permanente, en conformité avec l'élaboration de plans bien définis pour faire face à toutes les situations de catastrophes, quelle qu'en soit la nature".

Dans ce contexte, le Président Tebboune a ordonné d'"actualiser les listes des moyens, matériels et humains, d'intervention en cas de catastrophes et faire obligation à Messieurs les walis de procéder à cette opération tous les six mois, afin d'éviter toute entrave aux opérations d'intervention et d'ouverture des voies et des routes et, partant, le sauvetage des vies", conclut le communiqué.