Cote d'Ivoire: Indemnisation des impactés de la Ligne 1 du métro d'Abidjan / Dogoua Michel - «Nous ne retrouvons pas 2496 personnes bien que nous ayons publié leurs noms...»

Le Comité de suivi du Plan d'action de réinstallation (Cs-Par) a animé, le vendredi 9 juin 2023, un point presse, dans la salle de conférence de sa Cellule d'exécution à Abidjan-Plateau pour présenter l'état d'avancement des travaux de libération de l'emprise et dresser un bilan du processus d'indemnisation des impactés de la Ligne 1 du métro d'Abidjan.

Dressant le bilan à mi-parcours du projet du métro d'Abidjan, Dogoua Michel, chef du Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet métro ligne d'Abidjan (Ce-Par) a axé son rapport sur quatre axes. Ce sont les étapes de processus des négociations, les opérations des indemnisations, les résultats et la libération des emprises.

« Sur 4164 plaintes enregistrées pour la révision de leurs indemnisations, 3402 ont été résolues, 161 sont en cours de résolution et 601 en attente. En ce qui concerne les indemnisations, ce sont 2400 personnes qui sont introuvables parce que leurs numéros de téléphone ne marchent plus et nous avons essayé par tous les canaux (radio, presse) pour les joindre en vain. Aujourd'hui, sur 15 023 personnes impactées, nous avons reçu 12527 pour les négociations dont 11174 ont signé leur certificat de compensation. 9552 ont été déjà payées. Encore pour indemniser, nous ne retrouvons pas 2496 personnes bien que nous ayons publié leurs noms dans les journaux.(...) La libération des emprises consiste à démolir après avoir été payé et sont concernés 4214 bâtis qui ont été enregistrés dont 3794 au Nord et 421 au Sud. Nous avons démoli 4080 soit 97% et il ne reste que 3% à libérer», a exposé Dogoua Michel, chef du Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet métro ligne d'Abidjan (Ce-Par).

Avant lui, Cissé Moustapha, directeur général de la Société ivoirienne du patrimoine ferroviaire (Siph) et président du comité du suivi du plan de réinstallation (Cs-Par) a fait savoir que le métro d'Abidjan aura une fréquence de 3minutes aux heures de pointe avec une vitesse de 80km/h et ce sont plus de 500 000 personnes qui seront transportées par jour. Le directeur général a précisé que le projet après sa réalisation, aura un dépôt ferroviaire à Abobo près de la forêt de Banco, 36 stations, 40 passerelles piétonnes, 21 ponts-rails, un viaduc sur la lagune Ébrié. Cissé Moustapha a expliqué que le comité du suivi du plan de réinstallation (Cs-Par) a été mis en place pour minimiser l'impact de la construction du métro sur les populations affectées.

Long de 37, 4 km, le projet traverse huit (8)communes (Anyama, Abobo, Adjamé, Attécoubé, Plateau, Treichville, Marcory et Port-Bouët..