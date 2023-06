Ile Maurice: 4 Nations Series - Maurice espère bien débuter

Maurice disputera son premier match international de 2023 aujourd'hui au complexe sportif de Côte-d'Or. Nos footballeurs affronteront le Pakistan à 15h30 dans ce qui s'inscrit dans le match inaugural de la 4 Nations Series, un tournoi quadrangulaire à vocation amicale. Les protégés du sélectionneur Fidy Rasoanaivo espèrent bien débuter leur campagne 2023 - chargée de compétition - mais aussi pour redonner un peu de sourire dans un pays qui traverse actuellement des moments sombres.

Après plusieurs semaines de préparation, c'est l'heure de vérité pour la sélection nationale. Bien que cette 4 Nations Series soit en apparence un tournoi amical, il sera important pour les quadricolores de bien négocier cette sortie. Ainsi, l'on pourra déjà avoir une certaine idée de ce que ce groupe possède sous le capot.

Choisir c'est éliminer. Dans cette optique, plusieurs éléments ont quitté le groupe en début de semaine pour laisser la place aux binationaux et aux Mauriciens évoluant à l'étranger. Ils sont huit à avoir rejoint leur pays pour apporter un peu de compétitivité au groupe. De ce fait, la sélection est composée de 29 éléments. Mais le plus dur arrivera en août avec les Jeux des îles (JIOI 2023). Fidy Rasoanaivo ne sera autorisé qu'à emmener 20 joueurs dans la Grande île et un autre écrémage sera attendu. Les places vaudront cher donc et les représentants du Club M devront être impeccables dès aujourd'hui.

Pas de Rodriguais non plus au sein du groupe même si une partie du staff technique avait effectué une détection dans le 10e district il y a quelques semaines. 11 joueurs avaient même été retenus pour intégrer la présélection. Il n'y a plus eu de suite dans ce dossier. Toutefois, Fidy Rasoanaivo avait confié à l'express que la sélection n'est pas fermée et que les joueurs originaires de Rodrigues devront d'abord passer une série de tests avant de prétendre à une éventuelle place en sélection. En tout cas, ils ne disputeront pas la 4 Nations Series.

C'est plus ou moins le même groupe qui sera sollicité pour disputer la Cosafa Cup en juillet. Maurice a été tirée dans le groupe C en compagnie du Mozambique, de l'Angola et du Lesotho. Des adversaires que nos représentants ont croisés à maintes reprises ces dernières années. Au cours de l'édition 2022, d'ailleurs, le Club M s'était retrouvé sur la route du Lesotho qui l'avait battu 2-1. L'unique réalisation des Mauriciens fut l'oeuvre du jeune Gordy Prosper.

Le Pakistan n'est pas réputé pour être un foudre de guerre mais avec l'apport de joueurs étrangers, cette formation aura également des arguments à présenter à Côte-d'Or. «On a une équipe compétitive. Personnellement, je ne connais pas vraiment le Pakistan mais le plus important pour nous c'est que nous parvenions à développer notre football. L'un de nos objectifs demeure les JIOI 2023 et je sais que nous rencontrerons des adversaires difficiles là-bas», explique le technicien malgache.

Un deuxième match sera au programme à 18h30. Il opposera le Kenya à Djibouti. Les Harambee Stars, surnom de la sélection du Kenya, sont probablement les grands favoris de cette 4 Nations Series. Ils retrouvent eux aussi la scène internationale après avoir été suspendus par la Fifa pour ingérence de tiers au sein de leur fédération de football.

Lindsay Rose : «Le résultat ne va pas forcément compter»

Il sera l'un des fers de lance du Club M pendant cette série de matches amicaux qui attend les quadricolores cette semaine. Le capitaine Lindsay Rose, récemment auréolé du titre de la Coupe de Pologne avec sa formation Legia Varsovie, est heureux de retrouver les siens. Selon le défenseur central, la 4 Nations Series sera importante pour préparer les échéances qui arrivent.

«C'est une belle chose de pouvoir se réunir et jouer ensemble», a-t-il d'emblée déclaré. «Ce tournoi est important pour préparer les différentes compétitions qui arrivent», poursuit-il. Toutefois, le réalisme le rattrape très vite même s'il ne cache pas sa joie de retrouver les supporters mauriciens. «Le résultat ne va pas forcément compter. Le plus important c'est le contenu et ce que l'on peut dégager pour nos fans», a conclu l'ancien Lyonnais.

Un match équilibré

Lorsque l'on y observe de plus près, ce match inaugural de la 4 Nations Series entre Maurice et le Pakistan semble être plus équilibré qu'il n'y paraît. Ce sont leurs récentes confrontations respectives qui apportent cette conclusion. D'abord, c'est la première sortie de la sélection mauricienne cette année et on le sait, le Club M a connu une année 2022 terne en termes de résultats. Au cours de ses cinq dernières sorties, Maurice n'a ramené qu'une victoire. C'était face aux Seychelles le 18 juillet. Les quadricolores s'étaient imposés 2-0.

Il y a ensuite eu la double confrontation avec l'Angola dans le cadre des éliminatoires des Championnats d'Afrique des nations. Maurice avait concédé les deux manches (2-0, 1-0). Dans la Cosafa Cup, Maurice avait perdu contre le Lesotho (2-1) et le Malawi (2-0). Le Pakistan, longtemps suspendu par la Fifa, a retrouvé le chemin de la compétition le 29 juin 2022 et a disputé deux matches seulement depuis cette date. Deux matches perdus sur le plus petit des scores contre le Nepal et les Maldives. Ce dernier pourrait être un adversaire potentiel du Club M aux JIOI 2023.