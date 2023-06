Ile Maurice: «Planting of pinez» - Réalité ou fiction ?

Depuis peu, une autre épidémie semble avoir gagné du terrain dans les établissements scolaires, peu importe la région. Les punaises ont envahi les collèges Notre Dame, Quatre-Bornes SSS, Frank Richard SSS, et Simadree SSS, entre autres. Ces écoles ont toutes reçu la visite de ces petites bêtes. Comment cela s'est produit ? D'où viennent ces insectes ? S'agit-il de cas de «planting» ?

Au collège Frank Richard, Anaelle a bien voulu nous parler. «Nou ti pé asizé nounn trouv enn bebet nwar lor gom. Enn sans mo pann tous sa ek mo lamé», nous dira cette dernière, qui a sur le champ alerté le recteur avant que ce ne soit la panique autour d'elle. Ses amies paniquées ont quitté la salle de classe. D'autres avaient l'impression d'avoir été piquées. «Nous n'avons pas manifesté seulement pour la présence de punaises mais aussi parce que l'école ne voulait pas réagir correctement. Personne ne savait comment procéder.»

Même son de cloche du côté de Simadree SSS à Rivière-du-Rempart. Les manifestations ont alerté la direction. Les élèves avaient quitté leur salle de classe pour se réunir dans la cour car les punaises dérangeaient. Alshay Sohun, qui s'était déplacé pour récupérer sa fille a l'école, explique qu'il ne comprend toujours pas comment cela s'est produit. «Un minimum d'hygiène est primordial dans une école. Comment s'assurer que les enfants puissent apprendre en paix si on ne s'assure pas qu'il y ait la sécurité et propreté dans l'école», déplore-t-il.

Comment a-t-il appris que des punaises avaient envahi l'école ? «Mo tifi inn sonn mwa inn dir vinn sers li akoz pinez partou dan lekol. Minister pé dir zanfan inn amenn sa dépi lakaz ? Kouma zot pou fer sa ?» se demande Christine Michel. «Mo zanfan dan grad 7. Lékol ti dir mwa vinn sers li akoz linn fer manifestasion. Zanfan-la pé dir lékol la malang. Kifer bizin lev ek zot akoz pé dir pa pé kapav aprann ? Lot fwa minister inn vini inn dir zanfan ki pé amenn sa ?»

Le planting de punaises est-il une thèse plausible ? Du côté du ministère de l'Éducation, on affirme que «la situation est sous contrôle. Nous sommes préparés à gérer ce genre de problème. Il y a toute une procédure en place justement pour protéger les enfants et nettoyer l'école. Dès que l'école détecte la présence de punaises, la direction doit informer le responsable de sa zone pour que ce dernier fasse appel au ministère pour une fumigation». Est-ce possible que ce soit délibéré ? Le ministère ne souhaite pas se prononcer là-dessus et assure faire le maximum pour assurer la sécurité des enfants. «Nous lançons un appel important aux écoles pour maintenir un minimum d'hygiène dans les établissements.»

Comment migrent-elles ?

Pour se déplacer, la punaise de lit ne peut ni voler, ni sauter, car elle ne possède pas d'ailes. Elle peut difficilement grimper sur le métal ou les surfaces polies. Pour aller d'un endroit à un autre et chercher de quoi se nourrir, elle marche rapidement sur les murs ou sur les sols, via le réseau électrique ou la ventilation. Par ailleurs, les voyages et déplacements permettent aux punaises de lit de migrer vers de nouveaux endroits par les vêtements ou les bagages. Les punaises de lit sont attirées par les vibrations, la chaleur, les odeurs et le gaz carbonique (CO2) dégagés par l'individu. Souvent, au début de l'infestation, les punaises de lit ne piquent qu'une seule personne dans le logement. Pour se nourrir, elles piquent les dormeurs la nuit. Ou les collégiens le jour...